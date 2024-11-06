Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Занесло в грязь": трех человек спасли в Актюбинской области (видео)

Опубликовано:

Спасенные граждане
Спасенные граждане. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

В Актюбинской области спасатели эвакуировали трех человек, застрявших в степи на автомобиле. Люди не пострадали и не нуждались в медицинской помощи, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, утром 6 ноября на пульт 112 поступило сообщение о том, что спутниковая система навигации показывает остановку посреди степи автотранспорта одного из промышленных предприятий.

Незамедлительно по указанным координатам проследовали сотрудники МЧС, но на месте машины не оказалось. Продолжая поисково-спасательные работы, спасатели обнаружили автомобиль в 40 км от села Кенкияк Темирского района.

"В автомобиле, который застрял в размытом грунте, находились три человека. Спасенные благополучно эвакуированы", - рассказали в МЧС.

В ведомстве отметили, что в медицинской помощи никто не нуждался.

"Спасибо бригаде МЧС Темирского района. Нашли нас в степи, занесло в грязь. Шел большой снег, пришлось в машине остаться. Ребята нас нашли, спасибо им большое", - поблагодарил один из спасенных.

Ранее сообщалось, что в 30 км от села Уил в грязи застрял минивэн, в котором находились три человека. В результате спасатели эвакуировали их в ближайший населенный пункт. К счастью, они не пострадали, медицинская помощь им не потребовалась.

В августе произошла аналогичная история: в районе Алматы в Актобе из-за обильного дождя в грязевой массе застряла карета скорой помощи с пациентом. Прибывшие к месту вызова спасатели на высокопроходимой технике отбуксировали автомобиль на очищенный участок автодороги.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2183679-zaneslo-v-gryaz-treh-chelovek-spasli-v-aktyubinskoy-oblasti-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie