"Занесло в грязь": трех человек спасли в Актюбинской области (видео)

В Актюбинской области спасатели эвакуировали трех человек, застрявших в степи на автомобиле. Люди не пострадали и не нуждались в медицинской помощи, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, утром 6 ноября на пульт 112 поступило сообщение о том, что спутниковая система навигации показывает остановку посреди степи автотранспорта одного из промышленных предприятий.

Незамедлительно по указанным координатам проследовали сотрудники МЧС, но на месте машины не оказалось. Продолжая поисково-спасательные работы, спасатели обнаружили автомобиль в 40 км от села Кенкияк Темирского района.

"В автомобиле, который застрял в размытом грунте, находились три человека. Спасенные благополучно эвакуированы", - рассказали в МЧС.

В ведомстве отметили, что в медицинской помощи никто не нуждался.

"Спасибо бригаде МЧС Темирского района. Нашли нас в степи, занесло в грязь. Шел большой снег, пришлось в машине остаться. Ребята нас нашли, спасибо им большое", - поблагодарил один из спасенных.

Ранее сообщалось, что в 30 км от села Уил в грязи застрял минивэн, в котором находились три человека. В результате спасатели эвакуировали их в ближайший населенный пункт. К счастью, они не пострадали, медицинская помощь им не потребовалась.

В августе произошла аналогичная история: в районе Алматы в Актобе из-за обильного дождя в грязевой массе застряла карета скорой помощи с пациентом. Прибывшие к месту вызова спасатели на высокопроходимой технике отбуксировали автомобиль на очищенный участок автодороги.