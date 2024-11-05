Клубы дыма над жилым домом засняли в районе старого вокзала в Астане (фото, видео)

Клубы густого дыма над многоэтажным домом засняли очевидцы в одном из районов Астаны. В МЧС РК рассказали, что пожар начался в нежилом доме, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Видео с места происшествия опубликовали в Telegram-канале Astanovka98.

"Что-то горит в районе старого вокзала", - пишет автор поста.

В пресс-службе МЧС сообщили, что пожар начался нежилом доме.

"В данный час в районе Сарыарка по улице Карасай батыра происходит открытое горение двухэтажного нежилого дома. Пострадавших нет. Обстоятельства уточняются", - сообщается в Telegram-канале ведомства.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.