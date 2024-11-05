Клубы дыма над жилым домом засняли в районе старого вокзала в Астане (фото, видео)
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Клубы густого дыма над многоэтажным домом засняли очевидцы в одном из районов Астаны. В МЧС РК рассказали, что пожар начался в нежилом доме, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
Видео с места происшествия опубликовали в Telegram-канале Astanovka98.
"Что-то горит в районе старого вокзала", - пишет автор поста.
В пресс-службе МЧС сообщили, что пожар начался нежилом доме.
"В данный час в районе Сарыарка по улице Карасай батыра происходит открытое горение двухэтажного нежилого дома. Пострадавших нет. Обстоятельства уточняются", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2183214-kluby-dyma-nad-zhilym-domom-zasnyali-v-rayone-starogo-vokzala-v-astane-video/