Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Клубы дыма над жилым домом засняли в районе старого вокзала в Астане (фото, видео)

Опубликовано:

Пожар в Астане
Пожар в Астане. Скриншот: t.me/astanovka98

Клубы густого дыма над многоэтажным домом засняли очевидцы в одном из районов Астаны. В МЧС РК рассказали, что пожар начался в нежилом доме, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Видео с места происшествия опубликовали в Telegram-канале Astanovka98.

"Что-то горит в районе старого вокзала", - пишет автор поста.

В пресс-службе МЧС сообщили, что пожар начался нежилом доме.

"В данный час в районе Сарыарка по улице Карасай батыра происходит открытое горение двухэтажного нежилого дома. Пострадавших нет. Обстоятельства уточняются", - сообщается в Telegram-канале ведомства.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2183214-kluby-dyma-nad-zhilym-domom-zasnyali-v-rayone-starogo-vokzala-v-astane-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie