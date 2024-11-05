Женщина погибла, ее семья осталась на улице из-за взрыва в Алматинской области (видео)

Трагедия произошла в Алматинской области – в результате взрыва в селе Еркин погибла женщина, а ее семья, муж с двумя детьми, осталась без дома, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, пожар начался сразу после мощного взрыва бытового газа. Его провели в дом в пятницу вечером, а ближе к ночи случилось ЧП. Дочь погибшей настораживал странный звук, но на него не обратили должного внимания.

"Когда я пришла с улицы, зашла домой, был какой-то звук. Спросила у мамы, что за звук. Она сказала, что звук от газа, установили газ, счетчик работает – из-за этого звук. Мы с братишкой в мою комнату зашли, включили свет, потом ощущалось как землетрясение. Вот эти стены все упали, и оттуда мы вышли. Братишка меня вытащил", – рассказывает дочь погибшей женщины Еркежан Алиева.

Хозяин дома попытался спасти жену, но потерял сознание от угарного газа. На помощь прибежал сосед. Он успел вынести из огня главу семейства.

"Между коридором и кухней мужчина лежал. Не лежал – сидел. Голова кружилась. Он сидел, я сразу схватил. У меня времени мало было. Захватил и вытащил на улицу. Соседи остальные, которые пришли, они дальше забрали", – поделился Елжас Джанузаков.

По словам соседей, дом построили два года назад. Ничего плохого за жильцами не замечали. Они планировали подключить газ до холодов. Раньше семья пользовалась баллонами и топила печь.

Хлопок произошел на кухне. Взрывной волной полностью разрушило зал. Остальные комнаты сгорели.

Родственники рассказывают, что в момент ЧП в доме находились супруги с двумя детьми. Женщина погибла на месте, мужчина сильно пострадал. Погибшей было 55. 48-летний глава семейства до сих пор в больнице. У него множественные ожоги. Но жизни уже ничто не угрожает.

"Проблема заключается в халатности. Рабочие пришли, сделали, сказали: "Готово", и ушли. Есть ли утечка, не проверяли. Оказывается, внутри дома скопился газ. Но мы не знали, что он витает в воздухе", – поделился пострадавший Бакыт Мошанов.

По данным телеканала, подключением газа занимались сотрудники частной компании. Ее представитель рассказал журналистам, что хозяева попросили специалистов выполнить только часть работ. Никаких ошибок со стороны рабочих не было, утверждают в организации.

"Хозяева попросили наших рабочих только подать газ в плиту. Сказали, остальное сделают сами. На утечку проверяли. Никакой утечки там не было. Газ ниоткуда не выходил", – заявил заместитель директора компании "ГазПроектСтрой" Елдар Кожаев.

По предварительной версии спасателей, взрыв прогремел из-за утечки газа из баллона, который находился в доме. Точную причину трагедии эксперты установят в течение 10 дней.

В сельском акимате заверили: там делают все возможное, чтобы помочь пострадавшим. А полиция уже завела уголовное дело.

"Расследование уже началось. По результатам проверки будет вынесено решение суда. Бюджетное финансирование в такой ситуации не предусмотрено. Поэтому рассматриваются частные спонсоры для оказания помощи семье", – сообщил аким Кайнарского сельского округа Нурбол Есенбаев.

Мужчина и двое детей, которым 13 и 20 лет, остались без дома и самых необходимых вещей. Пока отца не выпишут, сестра с братом будут жить у родственников.

Источник: КТК