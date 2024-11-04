"Просто тортик пекла бабушка, он подгорел": пожарный успокоил плачущих детей в Павлодаре

В Павлодаре произошло задымление в многоэтажном доме. Одному из пожарных пришлось успокаивать испугавшихся детей, которых вывели из здания, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, первого ноября в 15.53 поступило сообщение о задымлении в многоэтажном доме по улице Минина в Павлодаре.

Выяснилось, что в 3-комнатной квартире на втором этаже на кухне горел холодильник и частично обои на общей площади 2 кв. м. От воздействия высокой температуры оплавился натяжной потолок.

Пожар ликвидировали до прибытия пожарных. Его причиной стало короткое замыкание. Жертв и пострадавших не было.

Однако одному из пожарных пришлось успокаивать плачущих детей, которых эвакуировали из здания. Видео об этом сняла камера наблюдения на его шлеме.

"А вы чего испугались? Там ничего не горело. Там просто тортик пекла бабушка и на плите оставила, а он немножко подгорел, поэтому дым пошел. Нас вызвали, потому что прохожие испугались. Давайте кулачок, отбивайте мне. Все, не плачьте больше", - сказал мужчина детям.

Ранее сообщалось, что полицейские Павлодара спасли мужчину из горящего дома, оперативно доставив его в безопасное место. Мужчина получил необходимую медицинскую помощь. Благодаря слаженным и оперативным действиям сотрудников полиции и прибывших огнеборцев пожар был оперативно потушен.

Как указывается на сайте "Электронного правительства", в случае обнаружения возгорании важно сразу сообщить об этом в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.