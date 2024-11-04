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ЧП на территории автовокзала в Семее: обрушилась железная конструкция

Опубликовано:

Металлоконструкции упали на автобусы в Семее
Обрушение металлоконструкций в Семее. Кадр из видео: instagram.com/mysemey/

В Сети появилась информация, что металлоконструкция рухнула на пассажирские автобусы у торгового центра в Семее. Инцидент подтвердили в ДП области Абай, передает NUR.KZ.

В одном из городских пабликов в Instagram было опубликовано видео, снятое возле ТЦ "Акшын" поблизости от автовокзала.

"Пострадавших нет, лишь повреждены несколько рейсовых автобусов", - говорится в подписи к видео.

Как сообщили в пресс-службе ДП области Абай, сегодня в 12.15 на канал "102" поступило сообщение о происшествии на территории центрального автовокзала.

"По поступившей информации, на автобусы упала металлоконструкция торгового дома, в результате чего были повреждены два автобуса", - пояснили в ДП региона.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции.

"По предварительным данным, пострадавших среди граждан нет, однако автопарку причинен материальный ущерб", - проинформировали в ведомстве.

Обстоятельства инцидента выяснят сотрудники ДЧС.

Ранее в Атырау огнеборцы тушили возгорание в торгово-развлекательном центре Baizaar. Оттуда эвакуировали посетителей - 80 человек, из них 45 детей. На месте работали не только пожарные, но и психологи.

А в Алматы пожар произошел близ торгового центра ADK. Горела кровля одноэтажного здания. Движение пожарной техники было осложнено пробками в час пик, отметили в ДЧС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2182749-metallokonstrukciya-upala-na-dva-avtobusa-v-semee/

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