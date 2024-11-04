ЧП на территории автовокзала в Семее: обрушилась железная конструкция
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В Сети появилась информация, что металлоконструкция рухнула на пассажирские автобусы у торгового центра в Семее. Инцидент подтвердили в ДП области Абай, передает NUR.KZ.
В одном из городских пабликов в Instagram было опубликовано видео, снятое возле ТЦ "Акшын" поблизости от автовокзала.
"Пострадавших нет, лишь повреждены несколько рейсовых автобусов", - говорится в подписи к видео.
Как сообщили в пресс-службе ДП области Абай, сегодня в 12.15 на канал "102" поступило сообщение о происшествии на территории центрального автовокзала.
"По поступившей информации, на автобусы упала металлоконструкция торгового дома, в результате чего были повреждены два автобуса", - пояснили в ДП региона.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции.
"По предварительным данным, пострадавших среди граждан нет, однако автопарку причинен материальный ущерб", - проинформировали в ведомстве.
Обстоятельства инцидента выяснят сотрудники ДЧС.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2182749-metallokonstrukciya-upala-na-dva-avtobusa-v-semee/