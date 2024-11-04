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Эзотерика

Спасение мужчины из горящего дома сняли на видео от первого лица в Павлодаре

Опубликовано:

Спасение человека
На пожаре. Кадр из видео: instagram.com/dp_pavlodar/

Полицейские Павлодара спасли мужчину из горящего дома, оперативно доставив его в безопасное место. Мужчина получил необходимую медицинскую помощь, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, 4 ноября в 09.09 утра сотрудники батальона патрульной полиции Павлодара при патрулировании участка получили вызов о том, что на улице Кривенко, 79 горит частный дом.

Незамедлительно старшие лейтенанты полиции Ерлан Бижанов и Нурсултан Каушев направились к месту происшествия.

По пути следования они вызвали пожарную службу и карету скорой помощи.

"Подойдя к дому, сквозь входную дверь я почувствовал резкий запах дыма, при этом дверь никто не открывал. Было принято решение разбить окно. В доме был обнаружен мужчина, который находился в шоковом состоянии, потерпевший пояснил, что услышал стук и больше ничего не помнит", - вспоминает полицейский Нурсултан Каушев.

Было принято решение эвакуировать мужчину. Стражи порядка сразу же вытащили его на свежий воздух, в это время подъехали пожарные и скорая помощь.

Благодаря слаженным и оперативным действиям сотрудников полиции и прибывших огнеборцев пожар был оперативно потушен.

Полицейские вместе с медицинскими работниками донесли мужчину на носилках в карету скорой медицинской помощи для госпитализации.

Ранее сообщалось, что в городе Абай Карагандинской области произошел пожар в частном доме. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить возможный взрыв газовых баллонов. Силами МЧС пожар успешно ликвидирован. Пострадавших нет.

Как указывается на сайте "Электронного правительства", в случае обнаружения возгорании важно сразу сообщить об этом в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112".

Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2182659-spasenie-muzhchiny-iz-goryashchego-doma-snyali-na-video-ot-pervogo-lica-v-pavlodarskoy-oblasti/

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