Спасение мужчины из горящего дома сняли на видео от первого лица в Павлодаре

Полицейские Павлодара спасли мужчину из горящего дома, оперативно доставив его в безопасное место. Мужчина получил необходимую медицинскую помощь, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, 4 ноября в 09.09 утра сотрудники батальона патрульной полиции Павлодара при патрулировании участка получили вызов о том, что на улице Кривенко, 79 горит частный дом.

Незамедлительно старшие лейтенанты полиции Ерлан Бижанов и Нурсултан Каушев направились к месту происшествия.

По пути следования они вызвали пожарную службу и карету скорой помощи.

"Подойдя к дому, сквозь входную дверь я почувствовал резкий запах дыма, при этом дверь никто не открывал. Было принято решение разбить окно. В доме был обнаружен мужчина, который находился в шоковом состоянии, потерпевший пояснил, что услышал стук и больше ничего не помнит", - вспоминает полицейский Нурсултан Каушев.

Было принято решение эвакуировать мужчину. Стражи порядка сразу же вытащили его на свежий воздух, в это время подъехали пожарные и скорая помощь.

Благодаря слаженным и оперативным действиям сотрудников полиции и прибывших огнеборцев пожар был оперативно потушен.

Полицейские вместе с медицинскими работниками донесли мужчину на носилках в карету скорой медицинской помощи для госпитализации.

Ранее сообщалось, что в городе Абай Карагандинской области произошел пожар в частном доме. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить возможный взрыв газовых баллонов. Силами МЧС пожар успешно ликвидирован. Пострадавших нет.

Как указывается на сайте "Электронного правительства", в случае обнаружения возгорании важно сразу сообщить об этом в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112".

Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.