Землетрясение ощутили на юго-востоке Казахстана

На границе Кыргызстана и Китая произошло землетрясение. Его могли ощутить жители двух сел в Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК 2 ноября в 10:50 зарегистрировано землетрясение, очаг землетрясения располагается на границе Кыргызстана и Китая, в 258 км на юго-восток от Алматы, сообщает МЧС РК в своем Telegram-канале.

Сообщается, что толчки в 2 балла могли ощутить жители сел Нарынкол Раимбекского района и Кеген Кегенского района Алматинской области (местность горная).

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Также в МЧС напомнили о 10 шагах при землетрясении:

сохраняйте спокойствие, не паникуйте; не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков; отойдите от мебели, окна, люстры; найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен; покиньте помещение (в многоэтажных домах – после прекращения толчков); отключите воду, газ, электричество; возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее); держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев; будьте готовы к повторным толчкам; окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.