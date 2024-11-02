Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Землетрясение ощутили на юго-востоке Казахстана

Опубликовано:

Зеленые луга
Луга. Иллюстративное фото: NUR.KZ

На границе Кыргызстана и Китая произошло землетрясение. Его могли ощутить жители двух сел в Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК 2 ноября в 10:50 зарегистрировано землетрясение, очаг землетрясения располагается на границе Кыргызстана и Китая, в 258 км на юго-восток от Алматы, сообщает МЧС РК в своем Telegram-канале.

Сообщается, что толчки в 2 балла могли ощутить жители сел Нарынкол Раимбекского района и Кеген Кегенского района Алматинской области (местность горная).

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Также в МЧС напомнили о 10 шагах при землетрясении:

  1. сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
  2. не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
  3. отойдите от мебели, окна, люстры;
  4. найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен;
  5. покиньте помещение (в многоэтажных домах – после прекращения толчков);
  6. отключите воду, газ, электричество;
  7. возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
  8. держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
  9. будьте готовы к повторным толчкам;
  10. окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2182067-zemletryasenie-oshchutili-zhiteli-almatinskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie