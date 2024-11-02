Землетрясение ощутили на юго-востоке Казахстана
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На границе Кыргызстана и Китая произошло землетрясение. Его могли ощутить жители двух сел в Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК 2 ноября в 10:50 зарегистрировано землетрясение, очаг землетрясения располагается на границе Кыргызстана и Китая, в 258 км на юго-восток от Алматы, сообщает МЧС РК в своем Telegram-канале.
Сообщается, что толчки в 2 балла могли ощутить жители сел Нарынкол Раимбекского района и Кеген Кегенского района Алматинской области (местность горная).
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Также в МЧС напомнили о 10 шагах при землетрясении:
- сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
- не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
- отойдите от мебели, окна, люстры;
- найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен;
- покиньте помещение (в многоэтажных домах – после прекращения толчков);
- отключите воду, газ, электричество;
- возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
- держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
- будьте готовы к повторным толчкам;
- окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2182067-zemletryasenie-oshchutili-zhiteli-almatinskoy-oblasti/