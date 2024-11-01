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Крытый паркинг загорелся в Астане

Опубликовано:

Пожарный тушит машину
Пожар. Иллюстративное фото: Jean-Philippe Ksiazek/AFP/Getty Images

Столичные огнеборцы тушат пожар в паркинге. По предварительным данным произошло возгорание автомашины, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"В четырехэтажном крытом паркинге в Астане происходит сильное задымление на 2 этаже. По прибытию пожарных установлено, что в отдельностоящем крытом паркинге предварительно произошло возгорание автомашины. Обстоятельства инцидента уточняются", - говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.

Пожар, по данным пресс-службы ведомства, был ликвидирован в течение получаса.

В паркинге горел легковой автомобиль. На месте производят проветривание помещений. Пострадавших нет.

Напомним, в сентябре в паркинге одного из жилых домов в Алматы произошел пожар - сгорели два автомобиля. ЧП обошлось без пострадавших.

Также сообщалось, что в одном из автосервисов Алматы произошел пожар, три автомобиля в результате сгорели.

Летом на парковке в Астане загорелся автомобиль, в салоне которого находились трое детей. Очевидец происшествия успел вытащить детей из машины.

Что делать, если загорелся автомобиль?

По данным с официального сайта ДЧС Астаны, с начала года в столице увеличилось число пожаров на автотранспорте.

"Чаще всего причинами пожара являются неисправность электропроводок и неправильная установка газобаллонного оборудования, а также неправильное проведение технического осмотра", - отмечали специалисты.

В связи с этим в департаменте напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте.

Если автомобиль загорелся во время движения, нужно:

  • незамедлительно остановиться и эвакуировать пассажиров из салона;
  • позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112", а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;
  • заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.

Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.

Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.

Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля. Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.

"Если вы в этот момент работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар. Вы сами можете пострадать", - подчеркивали представители ДЧС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2181989-krytyy-parking-zagorelsya-v-astane/

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