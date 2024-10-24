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Семья с двумя детьми едва не погибла от отравления газом: их спасла случайность

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Палата в больнице
Больничная палата. Иллюстративное фото: Semen Salivanchuk / Getty Images

Семья едва не погибла от отравления угарным газом в квартире в Шымкенте. Их спасла чистая случайность - мимо проезжала хозяйка квартиры, передает сайт телеканала КТК.

Как рассказывает хозяйка квартиры, которую снимает семья с двумя детьми, в тот день она проезжала мимо и решила навестить их. Однако на стук никто не отвечал, тогда она решила открыть дверь своим ключом. Зайдя в квартиру, она увидела двух детей без сознания и их мать в невменяемом состоянии.

Рядом с местом происшествия оказался также слесарь.

"Началась паника. В этот момент зашел в квартиру сотрудник Ермахан. Он успокоил всех, мы начали открывать окна. Он сразу же взял все свои "термометры", начал проверять, перекрывать газ. Он сказал, что есть угар, что есть отравление", - говорит хозяйка квартиры Багдат.

Семью спасли, причиной происшествия стала газовая колонка.

"Эта газовая колонка начала пропускать газ. Возможно, была неправильная эксплуатация. Заметьте, она стоит в шкафу, а должна быть открыта. Мы постоянно рассылаем предупреждения, но люди не обращают внимания", - говорит слесарь аварийно-диспетчерской службы Шымкентского производственного филиала АО QazaqGaz Aimaq Ермахан Манкараев.

Источник: КТК

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2178716-semya-s-dvumya-detmi-edva-ne-pogibla-ot-otravleniya-gazom-ih-spasla-sluchaynost/

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