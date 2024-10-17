Родителей школьника, отправившего в больницу 10 человек, наказали в Шымкенте

В Шымкенте подросток распылил в школе перцовый баллончик, в результате чего на больничной койке оказались 10 детей, а родителей мальчика - наказали штрафом, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, детские забавы с перцовым баллончиком неделю назад отправили на больничную койку сразу 10 школьников в Шымкенте. Отмечается, что старшеклассники пронесли в учебное заведение химикат и протестировали его на младших - учениках 8-го класса. От опасного вещества дети начали терять сознание.

Токсикологи рассказывают, что тогда приблизительно ощущали подростки.

"Ощущение жжения, слезотечения. Иногда возникает внезапное ощущение слепоты. Но это длится очень короткое время. Возникает симптом поражения верхних дыхательных путей, таких как кашель, насморк. И поражение центральной нервной системы в виде головной боли, тошноты, рвоты. Тогда продолжительность этих ощущений может быть более длительной, от 20 до 40 минут", - рассказывает кандидат медицинских наук Мурат Альмухамбетов.

Такие инциденты, согласно информации в видеосюжете, в казахстанских школах не редкость. Только за месяц школьники уже дважды распыляли опасное вещество. При этом проносили они его в учебные заведения без всяких проблем.

Как утверждают корреспонденты телеканала, человек может спокойно зайти в школу с перцовым баллончиком в кармане. В некоторых случаях даже вправе его достать. И при этом не нарушит закон - за это никто ничего не сделает. Однако человеку должно быть больше 18 лет.

В школах надеются, что избежать инцидентов с проносом запрещенных веществ и предметов поможет новая система безопасности.

"Чтобы ученики не приносили лишние вещи, во время классного часа мы проводим досмотр детских сумок. В этот момент присутствуют психолог, заместитель по воспитательной работе, школьный инспектор и классный руководитель. Мы не копаемся ни в чьих карманах. Дети сами показывают их содержимое", - отмечает директор школы-гимназии №200 Алматы Айнур Нурымкызы.

По закону продавать перцовые баллончики несовершеннолетним в Казахстане запрещено. В оружейных магазинах обязаны просить удостоверение личности. Но на деле - взрослые сами приобретают детям для самообороны.

"Есть закон о госконтроле за оборотом отдельных видов оружия. Там написано: определена категория лиц, имеющая право на приобретение оружия, потому что баллончик – это все равно оружие. Соответственно, в том, что покупатель потенциальный достиг определенного возраста, продавец, естественно, всегда удостоверится путем просто ознакомления с документом, удостоверяющим личность", - рассказывает директор оружейной ассоциации РК Сергей Катнов.

Эксперты по безопасности признают, из средства защиты перцовый баллончик превратился в развлечение. Применять устройство можно, например, в случае агрессии со стороны животных. Но по факту дети, в чьих руках оказалось это оружие, используют его против своих же.

Статистика МВД тоже подтверждает, что баллончики в школах в основном распыляют из простого любопытства. А в закрытых помещениях делать это особенно опасно: пострадают все, кто находится рядом.

Источник: КТК