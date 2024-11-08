Автобусная остановка перевернулась на жительницу Экибастуза

7 ноября в Экибастузе перевернулась автобусная остановка из-за шквалистого ветра, в результате чего пострадала женщина. У нее диагностировали перелом, передает "Ирбис TV".

Указывается, что женщина ждала свой автобус, когда сильный ветер перевернул остановочный павильон. Конструкция повредила правую ногу жительницы Экибастуза.

В больнице ей диагностировали закрытый перелом лодыжки и ссадины. От госпитализации она впоследствии отказалась.

Между тем, в городе зарегистрирован еще один несчастный случай.

"Пострадала женщина 1977 года рождения. Ушиб правого плечевого сустава. Пациент отказалась от госпитализации, с рекомендациями отправлена на амбулаторное лечение", - рассказали в акимате Экибастуза.

Ранее в Актау из-за порывов ветра обрушилась остановка общественного транспорта. Один человек пострадал. По факту обрушения началось досудебное расследование.

Аналогичный инцидент случился в Астане. В центре столицы из-за сильного ветра опрокинулась остановка. Власти города прокомментировали произошедшее. Кроме того, пострадал еще один остановочный комплекс - там разбились стекла.