Ресторан загорелся на правом берегу Астаны (видео)

Пожар вспыхнул в одноэтажном здании ресторана, расположенного по ул. Мамбетова района Сарыарка в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, в 19:40 огнеборцы уже работали на месте происшествия.

На момент написания публикации людей в здании не было, информации о пострадавших не поступало. Пожарные вынесли из огня на безопасную зону 3 газовых баллона.

В 20:26 стало известно, что пожарным удалось достичь локализации (когда огонь перестает распространяться дальше). Сообщается, что очаг пожара находился в кухонном помещении. Площадь пожара устанавливается.

Telegram-канал "Астана - Что? Где? Когда?" публикует видео пожара с разных точек.

Добавим, 11 октября сообщалось, что в Павлодарской области с начала отопительного сезона из-за неисправных печей произошло два пожара, в результате которых погибли три местных жителя.

Также в Сети появилось видео с места пожара в Костанайской области, где погибли пятеро детей, оставленные дома без присмотра взрослых. Отметим, что по данному факту начато досудебное расследование, ход которого взял на контроль генеральный прокурор Казахстана.

Как указывается на сайте "Электронного правительства", в случае обнаружения возгорании важно сразу сообщить об этом в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.