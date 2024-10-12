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В столице Чечни прогремел мощный взрыв (видео)

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Взрыв в Грозном
Взрыв в Грозном. Фото: t.me/bazabazon

В российском городе Грозном произошел мощный взрыв на АЗС, с последующим пожаром. Сообщается о четырех погибших, двое из которых - дети, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС России, в Грозном произошел взрыв цистерны с газом с последующим горением.

На месте пожара работали 35 сотрудников и 7 единиц техники. После ликвидации пожара ведомство сообщило, что в ЧП погибли 4 человека, из них двое - дети.

Площадь пожара составила 900 квадратных метров.

На официальном сайте Следственного комитета России сообщается о возбуждении уголовного дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Российский Telegram-канал о происшествиях "112" сообщает, что на заправке взорвалась цистерна с топливом. Огонь уничтожил всю заправку. На видео очевидца видно отбрасывание цистерны силой взрыва.

Другие Telegram-каналы также публикуют видео очевидцев, запечатлевшие происшествие с разных точек.

Цистерна, отброшенная взрывом, прилетела во двор жилого дома, сообщает Telegram-канал SHOT.

Судя по кадрам канала, цистерной раздавило "Ладу Приору".

Telegram-канал BAZA сообщает, что погибшие после взрыва на АЗС четверо человек, из которых двое детей, были убиты этой же отлетевшей цистерной.

Авторы Telegram-канала SHOT также пишут о нарушениях на АЗС, где произошла трагедия.

"Девять нарушений нашел Ростехнадзор на АЗС "Лидер" во время последней проверки в 2021 году.

По данным SHOT, среди них - отсутствие средств автоматического контроля и обнаружения утечек, отсутствие обратного клапана на нагнетательном трубопроводе, сливоналивные устройства работали небезопасно.

МЧС последний раз проверяло заправки этой фирмы в 2019 году", - утверждается в публикации.

Отметим, 27 сентября в столице Дагестана Махачкале также прогремел взрыв на автозаправочной станции. На тот момент в результате ЧП погибшими числились 13 человек, пострадавшими - 23.

Ранее 19 сентября в селе в Алматинской области вследствие взрыва газа один человек погиб, четыре дома были повреждены.

13 сентября в гараже частного дома в Караганде случился взрыв газа. В результате пострадали три человека, двое попали в реанимацию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2173479-v-stolice-chechni-progremel-moshchnyy-vzryv-video/

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