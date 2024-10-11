Женщину спасли в Карагандинской области (видео)

В Карагандинской области пожарные спасли женщину во время тушения огня в поселке Карабас. Возгорание произошло во дворе частного дома, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в Абайском районе в поселке Карабас по улице Кирова во дворе частного жилого дома произошло загорание хозяйственных построек.

Во время тушения пожара спасатели из-за незначительного задымления эвакуировали из соседнего дома женщину 1962 года рождения. В медицинской помощи она не нуждалась.

"Силами МЧС пожар был ликвидирован на площади 250 квадратных метров", - рассказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что в городе Абай Карагандинской области произошел пожар в частном доме. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить возможный взрыв газовых баллонов. Силами МЧС пожар успешно ликвидирован. Пострадавших нет.

Как указывается на сайте "Электронного правительства", в случае обнаружения возгорании важно сразу сообщить об этом в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112".

Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.