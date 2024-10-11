Женщину спасли в Карагандинской области (видео)
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В Карагандинской области пожарные спасли женщину во время тушения огня в поселке Карабас. Возгорание произошло во дворе частного дома, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в Абайском районе в поселке Карабас по улице Кирова во дворе частного жилого дома произошло загорание хозяйственных построек.
Во время тушения пожара спасатели из-за незначительного задымления эвакуировали из соседнего дома женщину 1962 года рождения. В медицинской помощи она не нуждалась.
"Силами МЧС пожар был ликвидирован на площади 250 квадратных метров", - рассказали в МЧС.
Ранее сообщалось, что в городе Абай Карагандинской области произошел пожар в частном доме. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить возможный взрыв газовых баллонов. Силами МЧС пожар успешно ликвидирован. Пострадавших нет.
Как указывается на сайте "Электронного правительства", в случае обнаружения возгорании важно сразу сообщить об этом в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112".
Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2173227-zhenshchinu-spasli-v-karagandinskoy-oblasti-video/
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