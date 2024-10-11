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Эзотерика

Женщину спасли в Карагандинской области (видео)

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Пожар в Караганде
Пожар в Караганде. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

В Карагандинской области пожарные спасли женщину во время тушения огня в поселке Карабас. Возгорание произошло во дворе частного дома, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в Абайском районе в поселке Карабас по улице Кирова во дворе частного жилого дома произошло загорание хозяйственных построек.

Во время тушения пожара спасатели из-за незначительного задымления эвакуировали из соседнего дома женщину 1962 года рождения. В медицинской помощи она не нуждалась.

"Силами МЧС пожар был ликвидирован на площади 250 квадратных метров", - рассказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что в городе Абай Карагандинской области произошел пожар в частном доме. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить возможный взрыв газовых баллонов. Силами МЧС пожар успешно ликвидирован. Пострадавших нет.

Как указывается на сайте "Электронного правительства", в случае обнаружения возгорании важно сразу сообщить об этом в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112".

Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2173227-zhenshchinu-spasli-v-karagandinskoy-oblasti-video/

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