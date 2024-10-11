Павлодарка оставила не плите еду и переполошила соседей
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66-летняя жительница Павлодара забыла на плите еду, что привело к задымлению в многоэтажном доме. На место происшествия приезжали пожарные, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.
Как сообщается на официальном сайте ведомства, к серьезным последствиям могут привести оставленная на плите без присмотра еда, непотушенный окурок сигареты и другое несоблюдение простых мер безопасности.
Так, днем 9 октября, в 14.53, поступило сообщение от жителей о задымлении в одном из многоэтажных домов на улице Малайсары батыра в Павлодаре.
Приехавшие на место пожарные установили, что хозяйка 1958 года рождения оставила на плите еду.
"По причине несоблюдения жителями элементарных мер безопасности на данные вызовы задействуют большие силы и средства пожарных частей, которые спешат на вызов, так как предполагается угроза пожара, опасности жителям многоэтажного дома", - уточнили в ДЧС Павлодарской области.
За сутки также зарегистрировали три факта горения мусора.
К примеру, вечером 9 октября, в 18.37, поступил вызов по факту горения мусора в мусорном контейнере в Павлодаре на улице Красноярская. Выехавшие на вызов огнеборцы ПЧ-4 оперативно потушили горение на площади 2 кв.м.
Напомним, в Петропавловске неосторожное курение привело к пожару в одном из жилых домов. В квартире произошло возгорание матраса и личных вещей. Более 30 человек эвакуировали по лестничному маршу.
А в Караганде произошел пожар в подвальном помещении одного из многоэтажных жилых домов, где загорелся складированный мусор. С места возгорания пожарные вынесли три газовых баллона. В результате пожара подъезд дома оказался сильно задымлен.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2172952-pavlodarka-ostavila-ne-plite-edu-i-perepoloshila-sosedey/
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