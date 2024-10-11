Авиацию подключили к тушению степного пожара в Костанайской области (видео)
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Спасатели ликвидировали степной пожар в Костанайской области - удалось предотвратить распространение пожара на площади 10 тыс. га, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
По информации ведомства, в Алтынсаринском районе, в 10 км от села Лихачевка на открытой территории произошло возгорание сухой травы.
Подчеркивается, что в связи с усиленными порывами ветра, до 25 м/с, была угроза распространения огня на лесные участки Лермонтовского лесничества.
"Тушение пожара проводилось сотрудниками МЧС и лесного хозяйства. Также был задействован вертолет с водосливным устройством Авиационной службы КНБ РК. Было произведено 4 сброса воды общим объемом более 8 тонн", - сообщили в МЧС.
В ведомстве отметили, что удалось предотвратить распространение пожара на площади 10 тыс. га.
Как ранее отмечали в МЧС, для улучшения мониторинга ситуации и оперативного реагирования на природные пожары были внедрены новые технологии и системы.
"Для круглосуточного мониторинга пожарной обстановки, системы видеонаблюдения лесных хозяйств "Ертіс Орманы", "Бурабай", "Семей Орманы", "Медео", а также Костанайской области подключены к Ситуационному центру Министерства. Дополнительно интегрированы системы «Орман» и «Табигат». Одновременно анализируются данные по грозовой активности и термальным точкам с последующим реагированием на возгорания", - отмечал глава МЧС.
А в регионах активно используются беспилотные летательные аппараты для аэровизуальной разведки. Эти меры направлены на раннее обнаружение и своевременное реагирование на пожары, что позволяет значительно повысить эффективность борьбы с возгораниями.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2172847-aviaciyu-podklyuchili-k-tusheniyu-stepnogo-pozhara-v-kostanayskoy-oblasti-video/
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