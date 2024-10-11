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Неосторожное курение: больше 30 человек эвакуировали из жилого дома в Петропавловске

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Пожарные эвакуируют людей
Спасение мужчины. Фото: МЧС РК

Вредная привычка привела к пожару в одном из домов Петропавловска - спасателям пришлось проводить эвакуацию, из здания вывели 34 человека, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщил в ведомстве, в квартире на последнем этаже пятиэтажного жилого дома на улице Уалиханова произошло возгорание матраса и личных вещей на площади в пять кв.м.

Пожарные по лестничному маршу эвакуировали 34 человека, из них шесть детей. Также они ликвидировали пожар.

К счастью, пострадавших нет.

Как отметили в пресс-службе МЧС, предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

Пожарные на месте ЧП
Пожарные. Фото: МЧС РК

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2172846-neostorozhnoe-kurenie-bolshe-30-chelovek-evakuirovali-iz-zhilogo-doma-v-petropavlovske/

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