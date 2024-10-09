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Легковое авто и скутер загорелись в Павлодаре

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Авто и скутер загорелись в Павлодаре
Тушение пожара. Фото: ДЧС Павлодарской области

В Павлодаре на улице Майры пожарные потушили загоревшийся автомобиль марки Chevrolet на бензиновом топливе и скутер, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, сообщение о возгорании поступило 8 октября в 16.01.

"Огнеборцы незамедлительно выехали на вызов и сразу же приступили к тушению автомобиля, не дав огню распространиться. Возгорание оперативно ликвидировано. Пострадавших нет", - отметили в ДЧС Павлодарской области.

Сегодня в Караганде произошел пожар в подвальном помещении одного из многоэтажных жилых домов. Подъезд оказался сильно задымлен. Спасатели эвакуировали жителей, обошлось без пострадавших.

А в многоэтажном доме в городе Аркалыке Костанайской области пожар начался ночью. В квартире на первом этаже вспыхнул аккумулятор от электровелосипеда. По лестничному маршу из задымленной зоны эвакуировали 13 человек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2172169-legkovoe-avto-i-skuter-zagorelis-v-pavlodare/

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