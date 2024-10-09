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Байден отложил визит в Германию: ураган "Милтон" может стать для Флориды сильнейшим за 100 лет

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Последствия урагана в США
Последствия урагана в США. Фото: Tristan Wheelock/Bloomberg via Getty Images

Ураган «Милтон», приближающийся к побережью американского штата Флорида, может стать одним из самых разрушительных в этом регионе за последнее столетие, заявил президент США Джо Байден.

«Дай бог, чтобы этого не случилось, но сейчас все выглядит именно так, — сказал он, призвав местных жителей эвакуироваться. — Это вопрос жизни и смерти».

Президент также заверил, что провел переговоры с представителями всех политических сил в регионе, пообещав им «любую поддержу, которая может потребоваться».

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что из-за урагана принято решение отложить запланированные на эти дни в президентском календаре поездки в Германию и Анголу.

«Учитывая прогнозируемую траекторию и силу урагана „Милтон“, президент Байден откладывает свою предстоящую поездку в Германию и Анголу, чтобы проконтролировать подготовку к урагану „Милтон“ и меры реагирования на него», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

В ходе визита в Германию американский лидер должен был посетить встречу, посвященную вопросам поддержки Украины, которую канцлер ФРГ Олаф Шольц будет проводить с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Британии Киром Стармером и украинским президентом Владимиром Зеленским.

Кроме того, у Байдена было запланировано посещение авиабазы Рамштайн, где пройдет очередная встреча более широкой мировой коалиции друзей Киева. Из Германии Байден планировал отправиться в Анголу.

Пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сказал, что в Берлине сожалеют о решении Байдена, но относятся к нему с пониманием.

Накануне ураган «Милтон» усилился до максимальной — пятой — категории. Специалисты предупредили о возможных катастрофических последствиях для побережья Флориды.

К середине вторника ураган слегка ослаб и был переведен в предпоследнюю, четвертую категорию, со скоростью ветра не выше 250 км/ч, но затем снова усилился до пятой категории.

Скорость постоянного ветра в центре урагана составляет около 270 км/ч, а порывы могут быть еще сильнее.

По принятой в Европе и многих других странах шкале Бофорта ураганом считается ветер скоростью больше 117 км/ч, и примерно с этой же отметки начинается отсчет категорий ураганов по американской шкале Саффира-Симпсона.

По состоянию на вечер вторника синоптики прогнозировали, что к моменту выхода на побережье Флориды «Милтон» ослабеет до третьей категории (178-208 км/ч), но комбинация такого ветра, нагонной волны, сравнимой с сильным цунами, и мощнейших ливней все равно будет смертельно опасна.

Побережья он, скорее всего, достигнет значительно раньше — уже к утру того же дня, обрушившись всей своей мощью на густонаселенный город Тампа, где проживает почти 400 тысяч человек.

Национальный центр США по отслеживанию ураганов (NHC) предупредил об опасности тропического ливня и возникновения ливневого паводка во Флориде уже в ближайшие часы.

Самые разрушительные ураганы в истории США

Согласно базе данных ураганов Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), с 1924 года пятой категории в Атлантике достигало по меньшей мере 40 ураганов.

Ниже перечислены те из них, что имели наиболее катастрофические последствия для жителей побережья:

  • Ураган «Камилла» обрушился на Миссисипи в 1969 году, принеся с собой почти 7,5-метровую фронтовую волну (ученые называют ее «пиковый штормовой нагон»), снесшую с побережья практически все постройки. Жертвами урагана стали 259 человек, преимущественно жители Вирджинии, а ущерб составил около $1,4 млрд.
  • Ураган «Эндрю» обрушился на юг Флориды в 1992 году, принеся с собой порывы ветра свыше 70 м/с. В результате погибли 26 человек, однако косвенно с ураганом связывают еще несколько десятков смертей. Ущерб от стихии составил $30 млрд, что на то момент сделало «Эндрю» самым дорогостоящим стихийным бедствием в истории США.
  • В 2018 году на Флориду обрушился ураган «Майкл», который тогда называли самым сильным ураганом в истории штата. Жертвами стихии стали по меньшей мере 74 человека (59 из них в США и еще 15 — в Центральной Америке), а ущерб превысил $25 млрд.
  • Буквально за пару недель до приближающегося «Милтона» на побережье США уже обрушился смертоносный ураган «Хелен». Его жертвами стало более 200 человек, и по этому показателю он уступает лишь «Катрине», унесшей в 2005 году в Луизиане почти 2 000 жизней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2171796-bayden-otlozhil-vizit-v-germaniyu-uragan-milton-mozhet-stat-dlya-floridy-silneyshim-za-100-let/

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