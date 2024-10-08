Еще один природный пожар потушили в Костанайской области

Природный пожар на территории Костанайской области ликвидировали. Сегодня там произошло возгорание сухой травы, предварительная площадь - 5 тыс. га, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Возгорание сухой травы произошло в 15 км от села Арка Камыстинского района Костанайской области. Наряду с этим порывы ветра достигли до 25 м/с, это могло привести к распространению огня, сообщается в Telegram-канале МЧС.

Возникла угроза перехода огня на лесной массив государственного фонда.

На место прибыли спасатели и пожарная авиация. Осуществлено 7 сбросов воды общим объемом более 14 кубометров.

Пожар был полностью ликвидировали. Его точная площадь устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Ранее сегодня стало известно о пожаре в Костанайской области на границе с Россией - возгорание началось на территории соседней страны вблизи Житикаринского района.

Напомним, 6 октября возле села Коянды в Каркаралинском районе Карагандинской области начался пожар. Там загорелась сухая трава. Позже огонь перешел на территорию Павлодарской области. На непокрытой лесом территории Баянаульского государственного национального природного парка тушение осложнялось порывистым ветром и высоким травостоем.

Жителей близлежащего села Желтау эвакуировали в безопасное место. При этом на данный момент угрозы населенным пунктам нет.

Вчера в МЧС сообщали, что общая площадь увеличилась до 45 тыс. га. Тогда же в ведомстве обратили внимание, что степной пожар в Павлодарской области локализован на предварительной площади 10 тыс. га.