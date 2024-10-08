Еще один природный пожар потушили в Костанайской области
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Природный пожар на территории Костанайской области ликвидировали. Сегодня там произошло возгорание сухой травы, предварительная площадь - 5 тыс. га, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Возгорание сухой травы произошло в 15 км от села Арка Камыстинского района Костанайской области. Наряду с этим порывы ветра достигли до 25 м/с, это могло привести к распространению огня, сообщается в Telegram-канале МЧС.
Возникла угроза перехода огня на лесной массив государственного фонда.
На место прибыли спасатели и пожарная авиация. Осуществлено 7 сбросов воды общим объемом более 14 кубометров.
Пожар был полностью ликвидировали. Его точная площадь устанавливается. Жертв и пострадавших нет.
Ранее сегодня стало известно о пожаре в Костанайской области на границе с Россией - возгорание началось на территории соседней страны вблизи Житикаринского района.
Напомним, 6 октября возле села Коянды в Каркаралинском районе Карагандинской области начался пожар. Там загорелась сухая трава. Позже огонь перешел на территорию Павлодарской области. На непокрытой лесом территории Баянаульского государственного национального природного парка тушение осложнялось порывистым ветром и высоким травостоем.
Жителей близлежащего села Желтау эвакуировали в безопасное место. При этом на данный момент угрозы населенным пунктам нет.
Вчера в МЧС сообщали, что общая площадь увеличилась до 45 тыс. га. Тогда же в ведомстве обратили внимание, что степной пожар в Павлодарской области локализован на предварительной площади 10 тыс. га.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2171755-eshche-odin-prirodnyy-pozhar-potushili-v-kostanayskoy-oblasti/
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