Перцовый баллончик разбрызгали в школе Шымкента: 11 человек обратились в больницу

Сегодня учащийся частной школы в Шымкенте разбрызгал перцовый баллончик, после чего 11 человек на скорой помощи были доставлены в больницу, передает NUR.KZ.

В управлении образования Шымкента корреспонденту NUR.KZ сообщили, что сегодня около 12.25 часов дня учащийся частной школы разбрызгал перцовый баллончик в окно, после чего 10 учащихся почувствовали недомогание и на скорой помощи были доставлены в Шымкентскую городскую токсикологическую больницу. После осмотра врачей их отпустили домой.

Также сообщается, что на данный момент проводится проверка, а здание школы простерилизовали. Занятия в школе планируют возобновить завтра. Учащихся, которые пронесли в школу баллончик, вместе с законными представителями доставили в отдел полиции.

В управлении здравоохранения Шымкента корреспонденту NUR.KZ предоставили комментарий главного врача центра гипербарической оксигенации имени Орынбаева Мадины Ермаханбетовой.

По ее словам, бригадами скорой помощи в центр были доставлены 10 учащихся частной школы. При поступлении им был выставлен диагноз "Токсическое действие неуточненных газов легкой и средней степени тяжести".

"Всем обратившимся учащимся была оказана первая помощь, дети получали кислородную терапию, дезинтоксикационно-симптоматическую терапию. Также проведена со всеми беседа, после чего всех отпустили домой под наблюдение участковых врачей по месту жительства, актив по поликлиникам передан, никто из детей в стационарном лечении не нуждается", - рассказала врач.

В 16.20 подвезли еще одного ребенка, которому был выставлен тот же диагноз. Его отпустили домой. В итоге, по словам врача, из 11 обратившихся в стационарной помощи не нуждался никто.

Ранее сообщалось, что педагоги распылили перцовый баллончик в здании школы в СКО - в результате три человека обратились в больницу. Учителей после привлекли к административной ответственности.

В апреле этого года перцовый баллончик распылили на многолюдном Арбате в Алматы. Кадры с людьми, которые закрывают лицо из-за едкого вещества, попали в Сеть.

В июле в Астане произошел конфликт между водителями автобуса и легковушки. В итоге, первый получил "заряд" из перцового баллончика, а второй - 10 суток ареста.

Также в июле в Актобе подростка, который брызнул в лицо детей из газового баллончика, задержали при попытке пересечь границу.