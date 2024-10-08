Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Перцовый баллончик разбрызгали в школе Шымкента: 11 человек обратились в больницу

Опубликовано:

Перцовый баллончик
Перцовый баллончик. Иллюстративное фото: Daniel Karmann/Picture alliance/Getty Images

Сегодня учащийся частной школы в Шымкенте разбрызгал перцовый баллончик, после чего 11 человек на скорой помощи были доставлены в больницу, передает NUR.KZ.

В управлении образования Шымкента корреспонденту NUR.KZ сообщили, что сегодня около 12.25 часов дня учащийся частной школы разбрызгал перцовый баллончик в окно, после чего 10 учащихся почувствовали недомогание и на скорой помощи были доставлены в Шымкентскую городскую токсикологическую больницу. После осмотра врачей их отпустили домой.

Также сообщается, что на данный момент проводится проверка, а здание школы простерилизовали. Занятия в школе планируют возобновить завтра. Учащихся, которые пронесли в школу баллончик, вместе с законными представителями доставили в отдел полиции.

В управлении здравоохранения Шымкента корреспонденту NUR.KZ предоставили комментарий главного врача центра гипербарической оксигенации имени Орынбаева Мадины Ермаханбетовой.

По ее словам, бригадами скорой помощи в центр были доставлены 10 учащихся частной школы. При поступлении им был выставлен диагноз "Токсическое действие неуточненных газов легкой и средней степени тяжести".

"Всем обратившимся учащимся была оказана первая помощь, дети получали кислородную терапию, дезинтоксикационно-симптоматическую терапию. Также проведена со всеми беседа, после чего всех отпустили домой под наблюдение участковых врачей по месту жительства, актив по поликлиникам передан, никто из детей в стационарном лечении не нуждается", - рассказала врач.

В 16.20 подвезли еще одного ребенка, которому был выставлен тот же диагноз. Его отпустили домой. В итоге, по словам врача, из 11 обратившихся в стационарной помощи не нуждался никто.

Ранее сообщалось, что педагоги распылили перцовый баллончик в здании школы в СКО - в результате три человека обратились в больницу. Учителей после привлекли к административной ответственности.

В апреле этого года перцовый баллончик распылили на многолюдном Арбате в Алматы. Кадры с людьми, которые закрывают лицо из-за едкого вещества, попали в Сеть.

В июле в Астане произошел конфликт между водителями автобуса и легковушки. В итоге, первый получил "заряд" из перцового баллончика, а второй - 10 суток ареста.

Также в июле в Актобе подростка, который брызнул в лицо детей из газового баллончика, задержали при попытке пересечь границу.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2171710-percovyy-ballonchik-razbryzgali-v-shkole-shymkenta-11-chelovek-obratilis-v-bolnicu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie