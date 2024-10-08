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На ТЭЦ-3 в Караганде "ликвидировали" последствия прорыва мазутопровода (видео)

Опубликовано:

Пожарные
Пожарные. Кадр из видео: instagram.com/energotsentr

На ТЭЦ-3 в Караганде прошли противоаварийные и противопожарные тренировки по ликвидации аварий и проверке готовности персонала, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "Караганда Энергоцентр".

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице организации в Instagram, с 1 по 4 октября на ТЭЦ-3 - основном энергоисточнике Караганды - проводились общестанционные учения.

В них принимали участие оперативный персонал станции, пожарные расчеты ТЭЦ-3 и медицинская служба предприятия. В ходе учений теплоэлектроцентраль продолжала работать в штатном режиме.

Перед персоналом станции и прибывшими пожарными расчетами стоял ряд задач: защитить от возгорания находящиеся рядом опасные объекты, потушить пожар, сохранить отключенное оборудование от повреждения и восстановить работоспособность ТЭЦ.

Согласно сценарию одного из учений, на ТЭЦ-3 в котельном цехе произошел разрыв мазутопровода с разливом мазута и его последующим возгоранием. Возникла угроза нарушения обеспечения теплоснабжения. Условному пострадавшему, получившему травму, требовалась помощь. Сотрудникам станции необходимо было скоординировать свои действия с подразделениями пожарной охраны и максимально быстро и правильно решить все поставленные задачи.

"На обсуждении результатов проведенных тренировок рассмотрели правильность и последовательность действий персонала и готовность к решению нештатных ситуаций. Противоаварийные тренировки и противопожарные учения являются одними из важнейших элементов подготовки персонала. Они проходят несколько раз в год и каждый раз сценарий, задачи и объекты различаются", - отметили в компании.

Напомним, 25 сентября в Караганде проводились ночные пожарно-тактические учения на территории торгового города "Таир". Тренировки были организованы Департаментом по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области.

17 сентября вице-министр национальной экономики Азамат Амрин и вице-министр финансов Ержан Биржанов презентовали в мажилисе проект нового Налогового кодекса. Позже они вышли к журналистам, чтобы ответить на вопросы. В этот момент сработала пожарная тревога и по громкоговорителю объявили, что в здании произошло возгорание. Позднее выяснилось, что проводились противопожарные учения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2171389-na-tec-3-v-karagande-likvidirovali-posledstviya-proryva-mazutoprovoda-video/

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