Пожар в России перебрался на территорию Костанайской области (видео)

Спасатели Костанайской области ликвидировали пожар на границе с Россией - возгорание началось на территории РФ, огонь перебрался в Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

"В ходе мониторинга термальных точек сотрудниками департамента по ЧС был зафиксирован очаг возгорания на территории России вблизи границы с Житикаринским районом Костанайской области", - сообщили в ведомстве.

Однако огонь быстро распространился и перешел на территорию Казахстана.

Силы и средства ДЧС Костанайской области незамедлительно направились на место происшествия.

Как отметили в МЧС, работы по тушению осложнялись удаленным местоположением на пограничной территории, а также погодными условиями в виде ветра, что способствовало быстрому распространению огня.

В результате удалось оперативно локализовать и ликвидировать пожар на территории Казахстана на площади 1400 кв. м.

Напомним, природный пожар начался 6 октября возле села Коянды в Каркаралинском районе Карагандинской области. Там загорелась сухая трава. Позже огонь перешел на территорию Павлодарской области. На непокрытой лесом территории Баянаульского государственного национального природного парка тушение осложнялось порывистым ветром до 12-15 м/с и высоким травостоем. Площадь пожара изначально составляла более 3 000 гектаров.

Вчера МЧС сообщили, что площадь пожара, который охватил два региона Казахстана, увеличилась до 45 тыс. га. Отмечалось, что на территории Павлодарской области пожар локализовали на площади 10 тыс. га.