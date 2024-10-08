Баня загорелась ночью в Карагандинской области

Пожар тушили в одной из бань на территории частного сектора в Карагандинской области - пожар вспыхнул ночью, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС Казахстана.

Как отметили спасатели, посреди ночи на территории частного жилого дома поселка Вольный Абайского района по улице Шахтерская произошло возгорание бани.

"Благодаря слаженным действиям огнеборцев пожар ликвидирован. Пострадавших нет", - уточнили в ведомстве.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.