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Черные клубы дыма окутали известный отель в Астане (видео)

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Отель "Дипломат"
Отель "Дипломат". Кадр из видео: instagram.com/astana_pokazhet_

В отеле, расположенном в столичном районе Есиль, произошел пожар. Видео с места происшествия появилось в соцсетях. Как рассказали в городском ДЧС, никто не пострадал, передает NUR.KZ.

Видеоролик с места пожара в отеле "Дипломат" в Астане опубликовали в Instagram-профиле astana_pokazhet_.

В столичном ДЧС сообщили, что пожар произошел сегодня, 7 октября, по улице Кунаева в районе Есиль.

"Уже через 4 минуты по прибытию огнеборцев установлено, что в одном из ресторанов произошло возгорание жировых отложении в вытяжной системе. Силами пожарных пожар ликвидирован на площади 1,5 кв. м. Пострадавших нет", - гласит ответ.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2170830-chernye-kluby-dyma-okutali-izvestnyy-otel-v-astane-video/

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