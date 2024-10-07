Черные клубы дыма окутали известный отель в Астане (видео)
Опубликовано:
В отеле, расположенном в столичном районе Есиль, произошел пожар. Видео с места происшествия появилось в соцсетях. Как рассказали в городском ДЧС, никто не пострадал, передает NUR.KZ.
Видеоролик с места пожара в отеле "Дипломат" в Астане опубликовали в Instagram-профиле astana_pokazhet_.
В столичном ДЧС сообщили, что пожар произошел сегодня, 7 октября, по улице Кунаева в районе Есиль.
"Уже через 4 минуты по прибытию огнеборцев установлено, что в одном из ресторанов произошло возгорание жировых отложении в вытяжной системе. Силами пожарных пожар ликвидирован на площади 1,5 кв. м. Пострадавших нет", - гласит ответ.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2170830-chernye-kluby-dyma-okutali-izvestnyy-otel-v-astane-video/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.