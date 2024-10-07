Двухэтажный частный дом горел в Темиртау (видео)
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Сегодня ночью в Карагандинской области случился крупный пожар – огонь охватил двухэтажный частный дом, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале министерства по ЧС, пожар случился ночью в Темиртау.
В ходе тушения пожарные вынесли из огня один газовый баллон в безопасную зону. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров.
Пострадавших в результате ЧП нет.
В МЧС вновь призвали казахстанцев соблюдать правила пожарной безопасности.
Как вести себя при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2170734-dvuhetazhnyy-chastnyy-dom-gorel-v-temirtau-video/
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