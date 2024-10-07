Двухэтажный частный дом горел в Темиртау (видео)

Сегодня ночью в Карагандинской области случился крупный пожар – огонь охватил двухэтажный частный дом, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале министерства по ЧС, пожар случился ночью в Темиртау.

В ходе тушения пожарные вынесли из огня один газовый баллон в безопасную зону. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

Пострадавших в результате ЧП нет.

В МЧС вновь призвали казахстанцев соблюдать правила пожарной безопасности.

Как вести себя при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.