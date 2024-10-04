Пожар в хостеле, унесший 13 жизней: в Алматы начались предварительные слушания (видео)

В Алматы начались предварительные судебные слушания по громкому делу о смертельном пожаре в одном из хостелов Алматы – в ЧП погибли 13 человек, передает сайт телеканала КТК.

На скамье подсудимых двое: арендатор хостела и руководитель компании по установке сигнализации. Обоих подозревают в нарушении требований пожарной безопасности.

Как сообщает телеканал, управляющий гостиницей участвовал в процесс дистанционно и сразу запретил показывать свое лицо.

Второй подозреваемый охотно разговаривал с журналистами. Он заявил, они проводили работы в нежилом помещении за год до открытия злополучного хостела.

"Мы делали работу за год практически до открытия этого хостела совершенно в другом помещении по планировке. Соответственно, по функционалу. Почему я говорю про функционал? Мы делали по техническому паспорту как нежилое помещение. Оно было совершенно пустое и соответствовало техническому паспорту 2006 года", – рассказал подсудимый Александр Пекельник.

Страшная трагедия случилась рано утром в ноябре прошлого года. Пожар начался прямо в коридоре подвального помещения, где хранились матрасы. Предположительно, именно они и загорелись.

В момент происшествия внутри находились 72 постояльца, 59 из них сумели выбраться на улицу. Некоторых даже выносили на руках. Но 13 человек спасти не удалось. Они отравились угарным газом.

Среди погибших оказался 19-летний студент 3-го курса. Дулат приехал из Талдыкоргана, обучался на факультете информационных технологий. При этом успевал работать. О гибели сына родители узнали только на следующий день после ЧП.

Отец говорит: Дулату пришлось переехать в хостел, потому что в общежитии при университете не было мест.

"Он мне позвонил. Сказал, рядом с учебой и военной кафедрой открылось общежитие хорошее, новое. Отправил фотографии: все чисто, аккуратно, новый ремонт. "Будем там жить, папа. Папа, я не успеваю: работа, кафедра. Рано вставать. Здесь нам удобно". Я не знал, что это подвальное помещение, в то время.

"Парень у меня очень добросовестный, честный, спокойный. Не курил, не пил. Был очень ответственным. Он мечтал стать, быть военным", 0 рассказывает отец погибшего парня Бакытжан Алимбаев.

Подсудимые с обвинением не согласны. Адвокат арендатора хостела уверяет, здание могли поджечь. По версии правозащитника, утром неизвестный проник в помещение, чтобы ограбить постояльцев.

"В 5:30 утра посторонний человек заходил туда. 15 минут там пробыл и выбежал первым. И после этого пожар произошел. Данное уголовное дело в отношении человека, он ранее судимый за кражу. В хостелах также, рядом стоящих в этом районе, в материалах дела установлено, что там пропали телефоны, ноутбуки", – заявил адвокат Асылбек Абдраимов.

Как выяснилось, гостиница на тот момент работала полтора месяца. Под хостел переоборудовали первый этаж жилого дома и подвальное помещение, которое не проветривалось. Именно там проживали погибшие.

Отмечается, что согласно документам, открывать там можно было только магазин.

Первый подсудимый – арендатор хостела – находится в изоляторе временного содержания. Второй – собственник компании, которая занималась установкой сигнализации, – сейчас на свободе, под подпиской о невыезде.

За нарушение требований пожарной безопасности обоим может грозить до 10 лет тюрьмы. Где сейчас находится владелец здания, неизвестно.

Источник: КТК

Пожар в хостеле в Алматы

30 ноября прошлого года утром в хостеле в Алматы случился пожар. В момент ЧП в хостеле находилось 72 человека. Большая часть из них успела эвакуироваться.

Прибывшие спасатели обнаружили тела 13 человек. Позже стало известно, что девять из них были казахстанцами, двое - гражданами России, двое - гражданами Узбекистана.

В УОЗ южной столицы сообщили, что с места ЧП в больницы доставили двух человек. Одного после обследования отпустили на амбулаторное лечение, второго - госпитализировали.

Глава ДЧС Алматы, прибывший на место ЧП, сообщал, что подвал переоборудовали в хостел незаконно.

В акимате города рассказали, что руководство сгоревшего хостела не заключали меморандум с вузами Алматы о сотрудничестве в части проживания студентов.

В связи с произошедшим была создана правительственная комиссия, которая займется расследованием причин и ликвидацией последствий пожара в хостеле в Алматы.

По факту пожара в хостеле было зарегистрировано уголовное дело.

На ситуацию отреагировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он выразил соболезнования семьям погибших в пожаре в хостеле в Алматы и сообщил, что виновные будут привлечены к ответственности.

Как отмечали тогда в МЧС, шансов у тех, кто находился в подвальном помещении, было очень мало для того, чтобы спастись.

1 декабря того же года стало известно о задержании арендатора хостела.

22 августа текущего года аким города сообщил, что правоохранительные органы завершили расследование. Его слова подтвердил прокурор Алматы Серик Карипбеков, заявивший, что дело до конца месяца будет передано в суд, а сейчас оно находится на ознакомлении.