Ресторан загорелся в Таразе: эвакуированы десятки человек (видео)
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В пятницу, 4 октября, в ресторане в Таразе произошел пожар, спасатели эвакуировали из здания десятки человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале министерства по ЧС, сегодня в 17:45 загорелась крыша кухонного помещения одноэтажного здания ресторана "Думан-Шырын".
Площадь пожара составила 30 квадратных метров.
"Жертв и пострадавших нет, эвакуированы 86 человек. Причина возгорания устанавливается", - говорится в сообщении.
В 18:18 пожар был локализован, в 18:23 – полностью ликвидирован. В тушении пожара участвовали 35 огнеборцев и 9 единиц техники, на месте также работали 4 сотрудника Центра медицины катастроф и 1 единица техники.
Как вести себя при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2170101-restoran-zagorelsya-v-taraze-evakuirovany-desyatki-chelovek-video/
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