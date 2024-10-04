Ресторан загорелся в Таразе: эвакуированы десятки человек (видео)

В пятницу, 4 октября, в ресторане в Таразе произошел пожар, спасатели эвакуировали из здания десятки человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале министерства по ЧС, сегодня в 17:45 загорелась крыша кухонного помещения одноэтажного здания ресторана "Думан-Шырын".

Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

"Жертв и пострадавших нет, эвакуированы 86 человек. Причина возгорания устанавливается", - говорится в сообщении.

В 18:18 пожар был локализован, в 18:23 – полностью ликвидирован. В тушении пожара участвовали 35 огнеборцев и 9 единиц техники, на месте также работали 4 сотрудника Центра медицины катастроф и 1 единица техники.

Как вести себя при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.