Пожар случился в многоквартирном доме в Астане ночью

Ночной пожар ликвидировали сегодня огнеборцы в Астане – загорелся утеплитель стены под облицовкой, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства по ЧС РК, на пульт 101 посреди ночи поступил звонок о том, что в районе Алматы по проспекту Момышулы происходит горение с внешней стороны одной из многоэтажек.

Прибывшие на место ЧП пожарные установили, что загорелся наружный утеплитель стены под облицовкой керамогранита на площади 15 квадратных метров и кабель на площади 19 метров.

"Проведя быструю разборку облицовочного материала и тщательную проливку утеплителя, огнеборцы не допустили дальнейшее распространение огня и ликвидировали пожар без эвакуации жителей среди ночи", – рассказали в МЧС.