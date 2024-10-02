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Пожар случился в многоквартирном доме в Астане ночью

Опубликовано:

Пожарная машина
Пожарная машина. Фото: t.me/qr_tjm

Ночной пожар ликвидировали сегодня огнеборцы в Астане – загорелся утеплитель стены под облицовкой, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства по ЧС РК, на пульт 101 посреди ночи поступил звонок о том, что в районе Алматы по проспекту Момышулы происходит горение с внешней стороны одной из многоэтажек.

Прибывшие на место ЧП пожарные установили, что загорелся наружный утеплитель стены под облицовкой керамогранита на площади 15 квадратных метров и кабель на площади 19 метров.

"Проведя быструю разборку облицовочного материала и тщательную проливку утеплителя, огнеборцы не допустили дальнейшее распространение огня и ликвидировали пожар без эвакуации жителей среди ночи", – рассказали в МЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2168424-pozhar-sluchilsya-v-mnogokvartirnom-dome-v-astane-nochyu/

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