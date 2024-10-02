Груженый автовоз загорелся на трассе в Актюбинской области: два человека пострадали
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В Актюбинской области на автодороге республиканского значения "Самара-Шымкент" произошло возгорание автовоза с 6 легковыми автомобилями, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
В Telegram-канале МЧС сообщается, что было спасено 3 автомобиля.
"Пожар, начавшийся с моторного отсека автовоза и перешедший на груженные автомобили, полностью ликвидирован. Благодаря оперативным действиям огнеборцев, от огня спасено 3 легковых автомобиля", - сказано в сообщении.
При попытке самостоятельного тушения получили ожоги водитель автовоза 1996 г.р. и проезжавший мимо гражданин Кыргызской Республики 1994 г.р. Они силами ЧС доставлены в районную больницу и переданы врачам.
Напомним, недавно в Астане на левобережье загорелся автомобиль. Пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание. Также в Астане загорелся автомобиль, в салоне которого находились трое детей. Очевидец происшествия успел вытащить детей из машины.
Ранее в Караганде загорелся автомобиль Volkswagen Passat. Причиной пожара стало короткое замыкание. Также в начале сентября в паркинге многоэтажки в Алматы сгорели две иномарки. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров.
Мы также писали, что в одном из автосервисов Алматы произошел пожар, три автомобиля в результате сгорели. До этого Актау на дороге загорелся автомобиль. В результате ЧП пострадала женщина - она получила ожоги.
Что делать, если загорелся автомобиль?
По данным с официального сайта ДЧС Астаны, с начала года в столице увеличилось число пожаров на автотранспорте.
"Чаще всего причинами пожара являются неисправность электропроводок и неправильная установка газобаллонного оборудования, а также неправильное проведение технического осмотра", - отмечали специалисты.
В связи с этим в департаменте напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте.
Если автомобиль загорелся во время движения, нужно:
- незамедлительно остановиться и эвакуировать пассажиров из салона;
- позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112", а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;
- заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.
Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания. Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива. Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля.
Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.
"Если вы в этот момент работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар. Вы сами можете пострадать", - подчеркивали представители ДЧС.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2168371-gruzhenyy-avtovoz-zagorelsya-na-trasse-v-aktyubinskoy-oblasti-dva-cheloveka-postradali/
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