Груженый автовоз загорелся на трассе в Актюбинской области: два человека пострадали

В Актюбинской области на автодороге республиканского значения "Самара-Шымкент" произошло возгорание автовоза с 6 легковыми автомобилями, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В Telegram-канале МЧС сообщается, что было спасено 3 автомобиля.

"Пожар, начавшийся с моторного отсека автовоза и перешедший на груженные автомобили, полностью ликвидирован. Благодаря оперативным действиям огнеборцев, от огня спасено 3 легковых автомобиля", - сказано в сообщении.

При попытке самостоятельного тушения получили ожоги водитель автовоза 1996 г.р. и проезжавший мимо гражданин Кыргызской Республики 1994 г.р. Они силами ЧС доставлены в районную больницу и переданы врачам.

Напомним, недавно в Астане на левобережье загорелся автомобиль. Пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание. Также в Астане загорелся автомобиль, в салоне которого находились трое детей. Очевидец происшествия успел вытащить детей из машины.

Ранее в Караганде загорелся автомобиль Volkswagen Passat. Причиной пожара стало короткое замыкание. Также в начале сентября в паркинге многоэтажки в Алматы сгорели две иномарки. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Мы также писали, что в одном из автосервисов Алматы произошел пожар, три автомобиля в результате сгорели. До этого Актау на дороге загорелся автомобиль. В результате ЧП пострадала женщина - она получила ожоги.

Что делать, если загорелся автомобиль?

По данным с официального сайта ДЧС Астаны, с начала года в столице увеличилось число пожаров на автотранспорте.

"Чаще всего причинами пожара являются неисправность электропроводок и неправильная установка газобаллонного оборудования, а также неправильное проведение технического осмотра", - отмечали специалисты.

В связи с этим в департаменте напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте.

Если автомобиль загорелся во время движения, нужно:

незамедлительно остановиться и эвакуировать пассажиров из салона;

из салона; позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112" , а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;

, а также попросить помощи у людей, находящихся рядом; заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.

Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания. Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива. Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля.

Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.

"Если вы в этот момент работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар. Вы сами можете пострадать", - подчеркивали представители ДЧС.