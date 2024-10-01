Пожарные спасли 10 человек в ВКО: эвакуация ребенка попала на видео

Пожарная служба Восточно-Казахстанской области спасла 10 человек, в том числе 6 детей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС. Пострадавших в результате пожара нет.

В Telegram-канале МЧС сообщается, что в одном из многоквартирных домов села Усть-Таловка Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области произошел пожар в квартире на 3 этаже.

"Силами ДЧС при помощи спасательных колпаков по лестничному маршу спасено 10 человек, из них 6 детей. Возгорание оперативно потушено на площади 6 квадратных метров. Пострадавших нет", - сказано в сообщении.

Напомним, сегодня в Караганде пожарные спасли трех человек из горящего пятиэтажного жилого дома в микрорайоне Мамраева.

А в Акмолинской области пожарные сегодня выезжали на задымление в одной из квартир. Причиной стало подгорание пищи.

Накануне пожар произошел в областном реабилитационном центре в Щучинске. В сервисной палате на втором этаже здания случилось короткое замыкание плафонов с последующим горением мебели. Из центра пришлось эвакуировать пациентов.

Как вести себя при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.