Пожарные спасли 10 человек в ВКО: эвакуация ребенка попала на видео
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Пожарная служба Восточно-Казахстанской области спасла 10 человек, в том числе 6 детей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС. Пострадавших в результате пожара нет.
В Telegram-канале МЧС сообщается, что в одном из многоквартирных домов села Усть-Таловка Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области произошел пожар в квартире на 3 этаже.
"Силами ДЧС при помощи спасательных колпаков по лестничному маршу спасено 10 человек, из них 6 детей. Возгорание оперативно потушено на площади 6 квадратных метров. Пострадавших нет", - сказано в сообщении.
Напомним, сегодня в Караганде пожарные спасли трех человек из горящего пятиэтажного жилого дома в микрорайоне Мамраева.
А в Акмолинской области пожарные сегодня выезжали на задымление в одной из квартир. Причиной стало подгорание пищи.
Накануне пожар произошел в областном реабилитационном центре в Щучинске. В сервисной палате на втором этаже здания случилось короткое замыкание плафонов с последующим горением мебели. Из центра пришлось эвакуировать пациентов.
Как вести себя при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2168325-pozharnye-spasli-10-chelovek-v-vko-evakuaciya-rebenka-popala-na-video/
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