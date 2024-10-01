Взрыв предотвратили в жилой многоэтажке в Павлодарской области
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В Павлодарской области предотвратили взрыв газовых баллонов во время пожара в ресторане, расположенном в жилом многоэтажном доме, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как отмечается в официальном Telegram-канале ведомства, в Аксу поступило сообщение о пожаре в ресторане, расположенном в пятиэтажном жилом доме.
Прибывшие на место огнеборцы незамедлительно приступили к тушению.
"Кроме того, во избежание взрыва, проникнув в кухонное помещение, извлекли два газовых баллона объемом 50 литров", - отметили в МЧС.
На момент пожара в ресторане никого не было, пострадавших нет.
Пожар ликвидирован на площади 10 квадратных метров.
29 сентября в селе Момышулы в Жамбылской области случился крупный пожар - загорелся ресторан. Прибывшие на место ЧП спасатели эвакуировали 250 человек. За медицинской помощью обратились четыре человека.
А 28 сентября взрыв газового баллона прогремел в кафе на улице Акыртас в Астане. Он произошел в пристроенном к двухэтажному жилому дому помещении с последующим разрушением и горением. ️В результате ЧП пострадали шесть человек.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2168223-vzryv-predotvratili-v-zhiloy-mnogoetazhke-v-pavlodarskoy-oblasti/
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