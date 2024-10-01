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Взрыв предотвратили в жилой многоэтажке в Павлодарской области

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Пожарные извлекли газовые баллоны
Работа пожарных. Фото: t.me/qr_tjm

В Павлодарской области предотвратили взрыв газовых баллонов во время пожара в ресторане, расположенном в жилом многоэтажном доме, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как отмечается в официальном Telegram-канале ведомства, в Аксу поступило сообщение о пожаре в ресторане, расположенном в пятиэтажном жилом доме.

Прибывшие на место огнеборцы незамедлительно приступили к тушению.

"Кроме того, во избежание взрыва, проникнув в кухонное помещение, извлекли два газовых баллона объемом 50 литров", - отметили в МЧС. 

На момент пожара в ресторане никого не было, пострадавших нет.

Пожар ликвидирован на площади 10 квадратных метров.

29 сентября в селе Момышулы в Жамбылской области случился крупный пожар - загорелся ресторан. Прибывшие на место ЧП спасатели эвакуировали 250 человек. За медицинской помощью обратились четыре человека.

А 28 сентября взрыв газового баллона прогремел в кафе на улице Акыртас в Астане. Он произошел в пристроенном к двухэтажному жилому дому помещении с последующим разрушением и горением. ️В результате ЧП пострадали шесть человек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2168223-vzryv-predotvratili-v-zhiloy-mnogoetazhke-v-pavlodarskoy-oblasti/

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