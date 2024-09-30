Балкон рухнул вместе с находившейся в нем женщиной в многоэтажке в Астане
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В Сети ранее появилось видео с места инцидента, где в одном из многоквартирных домов Астаны обрушился балкон. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе ДЧС города, передает NUR.KZ.
Видео с места происшествия опубликовано в Telegram-канале Патриот. В посте под видео отмечается, что в Астане балкон рухнул с пятого этажа многоэтажного дома. Женщина, стоявшая на балконе, чудом спаслась - она успела ухватиться за металлические прутья.
В ДЧС Астаны корреспонденту NUR.KZ сообщили, что спасатели выполнили все необходимые действия в рамках своих полномочий для обеспечения безопасности на месте происшествия.
"По прибытии к месту вызова спасатели совместно с представителями КСК "Свет" огородили опасную территорию, чтобы предотвратить возможные риски для жителей и прохожих. Необходимо отметить, что дальнейшие работы по ремонту и восстановлению объектов общего имущества кондоминиума, включая балконы, находятся в зоне ответственности собственников жилья и КСК, согласно Закону "О жилищных отношениях РК".
Вместе с тем, в целях предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций, Управлением по ЧС Сарыаркинского района ДЧС Астаны направлено письмо в Управление жилья и жилищной инспекции Астаны, в аппарат акима района Сарыарка для принятия соответствующих мер", - говорится в сообщении ДЧС города.
В ведомстве призвали общественность доверять только проверенной информации и обращаться к официальным источникам для получения точных данных.
В августе мы писали о том, что фасад многоэтажки обрушился в Алматы. В начале июля сообщалось, что в Алматы фасад здания не выдержал сильного ветра: огромный пласт облицовки рухнул на пешеходную зону. Обошлось без пострадавших, но ремонт жильцам придется делать за свой счет.
В мае фасад рухнул на ребенка в одном из ЖК Астаны. Пострадавший ребенок был направлен на амбулаторное наблюдение у хирурга, ему даны соответствующие рекомендации.
А в феврале этого года крыша многоэтажки обрушилась под тяжестью снега в Петропавловске. По словам жителей, крыша обрушилась с первого по четвертый подъезд шестиподъездного дома. На некоторых балконах верхних этажей треснули или полностью сломались стекла.
В конце ноября прошлого года женщину убило упавшим ей на голову кирпичом в Уральске.
Аналогичная ситуация произошла и в Сатпаеве, где на голову женщине упал фрагмент карниза, который откололся от пятиэтажки. Пострадавшую экстренно госпитализировали.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2167779-balkon-ruhnul-vmeste-s-nahodivsheysya-v-nem-zhenshchinoy-v-mnogoetazhke-v-astane/
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