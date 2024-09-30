Пожар случился в ресторане на юге Казахстана: 250 человек эвакуированы, четверо пострадали (видео)

В воскресенье, 29 сентября, вечером в селе Б.Момышулы в Жамбылской области случился крупный пожар – загорелся ресторан. Есть пострадавшие, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства по ЧС РК, возгорание произошло в двухэтажном здании. Общая площадь пожара составила 400 квадратных метров.

Прибывшие на место ЧП спасатели эвакуировали 250 человек.

"По уточненным данным, произошло загорание кровли двухэтажного ресторана с переходом на малый зал 2-го этажа на площади 400 квадратных метров", – рассказали в МЧС.

С огнем боролись порядка 60 человек личного состава, оперативного-спасательного отряда, ЦМК, психологи и 12 единиц техники ДЧС.

"В результате пожара за медицинской помощью обратились 4 человека. Один пострадавший был госпитализирован, трое с отравлением угарным газом находятся под наблюдением медиков", – говорится в сообщении.

Причину пожара сейчас устанавливают.