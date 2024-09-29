Туристы из Латвии пропали в горах Казахстана
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Двое туристов из Латвии потеряли ориентиры и связь с группой, что привело к масштабной спасательной операции, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
По информации пресс-службы МВД РК, в горах Актау области Жетісу двое туристов из Латвии потеряли ориентиры и связь с группой.
"Туристы прибыли в Казахстан через турфирму и начали исследовать горный массив в 44 километрах от села Басши. Оказавшись в труднодоступной местности, они прекратили выходить на связь, что в условиях сурового горного климата и приближающейся ночи усугубляло ситуацию", - рассказали в МВД.
На поиски оперативно мобилизовали полицию Кербулакского района, ДЧС, лесников и волонтеров. В операции также участвовали вертолеты и дроны, что помогло обследовать местность с воздуха.
"Туристы почти отчаялись, когда услышали звук вертолета и начали подавать сигналы. Вскоре их нашли участковые инспекторы полиции, оказавшие необходимую помощь и сопроводившие в безопасное место", - сообщили в МВД.
Недавно спасатели с помощью вертолета спасли мужчину, который в одиночку отправился в горы около Алматы и не вышел на связь в оговоренные с напарником сроки.
До этого две женщины заблудились в горах Заилийского Алатау - они отбились от группы из-за густого тумана. Позже им помогли спасатели.
Также сообщалось, что в горах Алматинской области молодые туристы испугались звука, которое, по их словам, могло издавать крупное животное. К ним на помощь пришли спасатели.
Ранее в МЧС напомнили правила безопасности в горах:
- изучите подробно свой маршрут;
- избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей;
- услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м;
- при этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни;
- всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его;
- следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2167320-turisty-iz-latvii-propali-v-gorah-kazahstana/
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