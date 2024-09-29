Туристы из Латвии пропали в горах Казахстана

Двое туристов из Латвии потеряли ориентиры и связь с группой, что привело к масштабной спасательной операции, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По информации пресс-службы МВД РК, в горах Актау области Жетісу двое туристов из Латвии потеряли ориентиры и связь с группой.

"Туристы прибыли в Казахстан через турфирму и начали исследовать горный массив в 44 километрах от села Басши. Оказавшись в труднодоступной местности, они прекратили выходить на связь, что в условиях сурового горного климата и приближающейся ночи усугубляло ситуацию", - рассказали в МВД.

На поиски оперативно мобилизовали полицию Кербулакского района, ДЧС, лесников и волонтеров. В операции также участвовали вертолеты и дроны, что помогло обследовать местность с воздуха.

"Туристы почти отчаялись, когда услышали звук вертолета и начали подавать сигналы. Вскоре их нашли участковые инспекторы полиции, оказавшие необходимую помощь и сопроводившие в безопасное место", - сообщили в МВД.

Недавно спасатели с помощью вертолета спасли мужчину, который в одиночку отправился в горы около Алматы и не вышел на связь в оговоренные с напарником сроки.

До этого две женщины заблудились в горах Заилийского Алатау - они отбились от группы из-за густого тумана. Позже им помогли спасатели.

Также сообщалось, что в горах Алматинской области молодые туристы испугались звука, которое, по их словам, могло издавать крупное животное. К ним на помощь пришли спасатели.

Ранее в МЧС напомнили правила безопасности в горах:

изучите подробно свой маршрут;

избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей;

услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м;

при этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни;

всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его;

следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.