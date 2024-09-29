Лошади сбили турникеты во время кокпара в ЗКО: пострадали зрители
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Во время кокпара в Западно-Казахстанской области лошади сбили турникеты и несколько зрителей, которые находились за турникетами, получили травмы, сообщает издание "Мой город".
По информации издания, в эти отмечается 85-летие района Байтерек Западно-Казахстанской области. Согласно данным районного акимата, одним из мероприятий стали соревнования по кокпару, в которых участвовали команды ЗКО, Актюбинской и Атырауской областей.
"Не обошлось и без происшествий. Во время кокпара лошади сбили турникеты и несколько зрителей, которые находились за турникетами, получили травмы", - сказано в информации.
Факт подтвердили в областном департамент полиции. При этом, стражи порядка заверили, что нарушения общественного порядка не было.
Ранее мы писали, что сборные Казахстана и Кыргызстана на Всемиррных играх кочевников встретились в финале турнира по кокпару. В этой дисциплине хозяева соревнований выиграли в дополнительное время.
При этом сообщалось, что финал был омрачен скандалом. Во время финальной игры представитель нашей страны ударил соперника камчой.
А в марте текущего года в Алматинской области установили и наказали организатора и участников игры "Кокпар" - всадники играли прямо на проезжей части.
В сентябре прошлого года в полицию города Қонаева сообщили о кокпаре, организованном на трассе "Алматы - Оскемен".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2167305-loshadi-sbili-turnikety-vo-vremya-kokpara-v-zko-postradali-zriteli/
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