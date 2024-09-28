Торговый дом горел в Актобе

Пожарные ликвидировали возгорание в торговом доме в Актобе - пожар успел перекинуться на другой этаж, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Сегодня утром на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в одном из городских торговых домов в районе Астана.

Прибывшими на место ЧП пожарными было установлено, что в отдельно стоящем 4-этажном торговом доме происходит горение предметов на цокольном этаже с переходом огня на первый этаж здания.

Силами ДЧС пожар ликвидирован на площади 70 кв.м. Пострадавших нет.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.