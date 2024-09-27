Уличный туалет и башенный кран загорелись в Алматы (видео)

Крупный пожар произошел в пятницу, 27 сентября, в одном из районов Алматы – загорелся уличный туалет, огонь перекинулся на кабину крана, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале министерства по ЧС РК, пожар произошел в Жетысуском районе по улице К.Казыбаева.

"Произошло загорание уличного туалета с переходом огня на строительные материалы и кабину нефункционирующего башенного крана", - говорится в сообщении.

Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. Сейчас возгорание ликвидировано.

Пострадавших в результате ЧП нет.

Напомним, утром в Алматы случился еще один пожар – горели торговые бутики. ЧП также обошлось без пострадавших.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.