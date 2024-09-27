Уличный туалет и башенный кран загорелись в Алматы (видео)
Опубликовано:
Крупный пожар произошел в пятницу, 27 сентября, в одном из районов Алматы – загорелся уличный туалет, огонь перекинулся на кабину крана, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале министерства по ЧС РК, пожар произошел в Жетысуском районе по улице К.Казыбаева.
"Произошло загорание уличного туалета с переходом огня на строительные материалы и кабину нефункционирующего башенного крана", - говорится в сообщении.
Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. Сейчас возгорание ликвидировано.
Пострадавших в результате ЧП нет.
Напомним, утром в Алматы случился еще один пожар – горели торговые бутики. ЧП также обошлось без пострадавших.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2167005-ulichnyy-tualet-i-bashennyy-kran-zagorelis-v-almaty-video/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.