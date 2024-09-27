Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Уличный туалет и башенный кран загорелись в Алматы (видео)

Опубликовано:

Пожарные
Пожарные. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

Крупный пожар произошел в пятницу, 27 сентября, в одном из районов Алматы – загорелся уличный туалет, огонь перекинулся на кабину крана, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале министерства по ЧС РК, пожар произошел в Жетысуском районе по улице К.Казыбаева.

"Произошло загорание уличного туалета с переходом огня на строительные материалы и кабину нефункционирующего башенного крана", - говорится в сообщении.

Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. Сейчас возгорание ликвидировано.

Пострадавших в результате ЧП нет.

Напомним, утром в Алматы случился еще один пожар – горели торговые бутики. ЧП также обошлось без пострадавших.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2167005-ulichnyy-tualet-i-bashennyy-kran-zagorelis-v-almaty-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie