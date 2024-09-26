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Машина загорелась во дворе дома в Астане (видео)

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Горит автомобиль
Горит автомобиль. Кадр из видео: instagram/astana_brothers

Видео вспыхнувшей на парковке во дворе дома машины появилось ранее в Сети. В пресс-службе ДЧС Астаны сообщили, что пострадал и припаркованный рядом автомобиль, передает NUR.KZ.

Видео опубликовано в Instagram-аккаунте astana_brothers. На кадрах машина буквально полыхает огнем. Слева от нее припаркованы сразу несколько машин.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДЧС Астаны, пожар произошел рано утром во дворе дома в районе Есиль.

"В 05:49 поступила информация, что в районе Есиль во дворе горит автомашина. Незамедлительно к месту вызова выехали пять человек личного состава и единица техники. Возгорание ликвидировано в 06:08. Горел багажный отсек и салон автомашины. Также от теплового воздействия пострадала рядом припаркованная автомашина", - сообщили в ДЧС.

Ранее в Бухар-Жырауском районе на Восточном обходе Караганды загорелся автомобиль Volkswagen Passat. Причиной пожара стало короткое замыкание.

Также в начале сентября в паркинге многоэтажки в Алматы сгорели две иномарки. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Мы также писали, что в одном из автосервисов Алматы произошел пожар, три автомобиля в результате сгорели.

Что делать, если загорелся автомобиль?

По данным с официального сайта ДЧС Астаны, с начала года в столице увеличилось число пожаров на автотранспорте.

"Чаще всего причинами пожара являются неисправность электропроводок и неправильная установка газобаллонного оборудования, а также неправильное проведение технического осмотра", - отмечали специалисты. В связи с этим в департаменте напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте.

Если автомобиль загорелся во время движения, нужно:

  • незамедлительно остановиться и эвакуировать пассажиров из салона;
  • позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112", а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;
  • заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.

Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.

Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.

Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля.

Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.

"Если вы в этот момент работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар. Вы сами можете пострадать", - подчеркивали представители ДЧС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2166316-mashina-zagorelas-vo-dvore-doma-v-astane-video/

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