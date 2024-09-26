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Легковушка врезалась в самосвал в Мангистау: пострадали три человека

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Автомобиль попал в аварию
Авария. Фото: lada.kz/112_aktau

Авария с участием грузовика произошла на сельской дороге в Мангистауской области - в результате ДТП пострадали три человека, передает местное издание "Лада".

Сообщается, что легковой автомобиль марки "ВАЗ-21074" на дороге в селе Батыр Мунайлинского района влетел в самосвал Shacman.

По информации ДП региона, авария произошла в среду, 25 сентября, вечером.

В результате произошедшего пострадали водитель "ВАЗа" и два пассажира - их госпитализировали в больницу.

Также в полиции заявили, что водитель легковушки привлечен к административной ответственности по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.

Само авто водворили на штрафстоянку.

А в пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы рассказали о состоянии пострадавших.

"В травматологическое отделение поступил один пациент, второй в хирургическое отделение. А третий пострадавший находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации", - заявили врачи.

На официальном сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП вам необходимо:

  1. удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь;
  2. включить «аварийную сигнализацию» и установить знак аварийной остановки;
  3. если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях;
  4. вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов.

По прибытию, сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП, 
  2. протокол осмотра места ДТП, 
  3. административный протокол, 
  4. отобрать объяснения, 
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование. 

Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.

Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции, выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.

Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), гос. номер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2166303-legkovushka-vrezalas-v-samosval-v-mangistau-postradali-tri-cheloveka/

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