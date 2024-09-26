Легковушка врезалась в самосвал в Мангистау: пострадали три человека

Авария с участием грузовика произошла на сельской дороге в Мангистауской области - в результате ДТП пострадали три человека, передает местное издание "Лада".

Сообщается, что легковой автомобиль марки "ВАЗ-21074" на дороге в селе Батыр Мунайлинского района влетел в самосвал Shacman.

По информации ДП региона, авария произошла в среду, 25 сентября, вечером.

В результате произошедшего пострадали водитель "ВАЗа" и два пассажира - их госпитализировали в больницу.

Также в полиции заявили, что водитель легковушки привлечен к административной ответственности по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.

Само авто водворили на штрафстоянку.

А в пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы рассказали о состоянии пострадавших.

"В травматологическое отделение поступил один пациент, второй в хирургическое отделение. А третий пострадавший находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации", - заявили врачи.

На официальном сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП вам необходимо:

удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь; включить «аварийную сигнализацию» и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях; вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов.

По прибытию, сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП, протокол осмотра места ДТП, административный протокол, отобрать объяснения, направить водителей на медицинское освидетельствование.

Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.

Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции, выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.

Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), гос. номер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО.