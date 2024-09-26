Акмолинка по неизвестным причинам вернулась в свой дом и погибла

В Щучинске, уже выйдя из пожара на улицу, пенсионерка вновь зашла в горящий дом, откуда ее вывели спасатели. Вскоре женщина скончалась, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, сегодня рано утром в Щучинске произошел пожар в жилом многоквартирном одноэтажном доме. Там горела кровля.

На момент возгорания в квартире находились дочь и мать 1941 года рождения.

Пожарные за работой. Фото: t.me/dchsakmol

"Почувствовав дым, женщины эвакуировались на улицу, но пенсионерка по неизвестным причинам вернулась в горящий дом. Прибывшие на место вызова пожарные отряда города Щучинска вывели женщину на улицу, но, к сожалению, вскоре она погибла", - рассказали в ДЧС Акмолинской области.

Причина пожара выясняется.

Ранее стало известно, что в одной из многоэтажек Астаны взорвался освежитель воздуха. Ударной волной выбило стекла и даже дверь. Спасатели установили, что произошел хлопок газовоздушной смеси из-за паров аэрозоля.

А в многоэтажном доме в Атырау при пожаре погибла женщина. Ее сын оказался в больнице. С помощью автолестницы и по лестничному маршу спасли 13 человек. Предварительной причиной пожара на площади 74 квадратных метра в МЧС назвали поджог.