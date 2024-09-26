Ученые предположили, почему этой осенью на Европу обрушились сильные наводнения

Ученые заявили, что загрязнения, вызывающие потепление планеты, удвоили вероятность экстремально сильных дождей в Центральной Европе осенью 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Исследователи установили, что глобальное потепление стало основной причиной четырехдневных сильных дождей, которые вызвали смертоносные наводнения в Австрии, Румынии и других странах региона.

Согласно данным Всемирной метеорологической ассоциации (WWA), изменения климата привели к увеличению силы дождей как минимум на 7%, что вдвое усилило их объем. Без перегрева планеты такие дожди не были бы столь интенсивными.

"Тенденция ясна. Если человечество продолжит загрязнять атмосферу выбросами от сжигания ископаемого топлива, ситуация будет становиться все хуже", — заявил Богдан Хойницкий, климатолог из Познаньского университета естественных наук и соавтор исследования.

Шторм Борис, обрушившийся на Центральную Европу в сентябре, вызвал рекордное количество осадков в Австрии, Чехии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Сильные дожди превратили спокойные ручьи в бурные реки, вызвав разрушительные наводнения, которые привели к гибели около двух десятков человек.