Пожар привел к массовой гибели кур и уток в Караганде (видео)

В Караганде пожарные потушили возгорание в хозяйственной постройке частного дома. Причина ЧП в настоящее время устанавливается, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства, в районе Алихана Бокейхана города Караганды на территории частного жилого дома произошло возгорание отдельно стоящей деревянной хозяйственной постройки.

Благодаря оперативным действиям двух пожарных расчетов огонь был ликвидирован на площади 100 квадратных метров.

"В результате пожара погибло 12 кур и 10 уток. Причина пожара устанавливается", - рассказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Темиртау огнеборцы ликвидировали пожар в кафе на улице Абая. Благодаря их оперативным действиям удалось предотвратить распространение огня. Силами ДЧС на безопасное место были вынесены два газовых баллона объемом по 50 литров.

Также минувшей ночью в семиэтажном жилом доме в Атырау случился пожар, в результате которого погиб один человек, еще один оказался в больнице. Общая площадь пожара составила 74 квадратных метра. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС с помощью автолестницы и по лестничному маршу спасли 13 человек и эвакуировали 54 человека.