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Сразу пять автобусов загорелись в автобусном парке в Костанае (видео)

Опубликовано:

Пожарные на месте ЧП
Пожарные на месте ЧП. Фото: t.me/qr_tjm

Крупный пожар случился минувшей ночью в Костанае - загорелось несколько автобусов на территории автобусного парка. ЧП обошлось без пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале министерства по ЧС, посреди ночи на пульт "101" от службы охраны поступило сообщение о задымлении в автомобильном боксе на территории автобусного парка в Костанае.

"Несмотря на высокую плотностью дыма, звенья газодымозащитной службы в ходе разведки определили, что в боксе горят пять автобусов.

Огнеборцам удалось предотвратить дальнейшее распространение огня и спасти от пожара 27 городских маршрутных автобусов и конструкции бокса", - говорится в сообщении ведомства.

Общая площадь пожара составила 220 квадратных метров.

Отмечается, что пострадавших в результате ЧП нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2165037-srazu-pyat-avtobusov-zagorelis-v-avtobusnom-parke-v-kostanae-video/

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