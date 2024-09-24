Сразу пять автобусов загорелись в автобусном парке в Костанае (видео)
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Крупный пожар случился минувшей ночью в Костанае - загорелось несколько автобусов на территории автобусного парка. ЧП обошлось без пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале министерства по ЧС, посреди ночи на пульт "101" от службы охраны поступило сообщение о задымлении в автомобильном боксе на территории автобусного парка в Костанае.
"Несмотря на высокую плотностью дыма, звенья газодымозащитной службы в ходе разведки определили, что в боксе горят пять автобусов.
Огнеборцам удалось предотвратить дальнейшее распространение огня и спасти от пожара 27 городских маршрутных автобусов и конструкции бокса", - говорится в сообщении ведомства.
Общая площадь пожара составила 220 квадратных метров.
Отмечается, что пострадавших в результате ЧП нет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2165037-srazu-pyat-avtobusov-zagorelis-v-avtobusnom-parke-v-kostanae-video/