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Охваченную огнем камеру "Сергек" сняли на видео в Астане

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Горящая камера "Сергек"
Горящая камера "Сергек". Кадр из видео: t.me/astanovka98

В Астане в пятницу, 20 сентября, сняли на видео охваченную огнем камеру "Сергек", кадрами поделились горожане в соцсетях. В ДЧС прокомментировали произошедшее, передает NUR.KZ.

Видеоролик опубликовал Telegram-канал Astanovka98. По его данным, кадры были сделаны на пересечении проспекта Туран и улицы Сыганак.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в столичном департаменте по ЧС, прибывшие на место возгорания пожарные установили, что произошло короткое замыкание электрических проводов с последующим горением.

"Благодаря слаженным действиям огнеборцев возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки", - проинформировали в ведомстве.

Отметим, по информации на официальном сайте разработчика, "Сергек" – интеллектуальная система видеоконтроля, анализа и прогнозирования, фиксирующая правонарушения на дорогах и улицах города.

Изображения с камер общего видеонаблюдения направляются в городские ситуационные центры, где сотрудники полиции могут мониторить ситуацию и принимать меры при необходимости. Общее число установленных камер в городах Казахстана – около 30 тысяч.

Ранее мы писали о том, какие нарушения "видят" камеры "Сергек" в Алматы. В компании Sergek Group рассказали, что оборудование имеет более высокое разрешение и поляризационный фильтр, противодействующий бликам на стекле. Все это позволяет получать изображения в ещё более высоком разрешении, в том числе, в темное время суток.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2164165-ohvachennuyu-ognem-kameru-sergek-snyali-na-video-v-astane/

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