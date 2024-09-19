Рабочий умер после ЧП на шахте в области Абай

Рабочий Орловской шахты в области Абай скончался в больнице, незадолго до этого на руднике произошел несчастный случай, передает NUR.KZ со ссылкой на KAZ Minerals.

Заявление было опубликовано в официальном Facebook-профиле компании.

"19 сентября 2024 года около 14 часов 20 минут получили травмы двое работников предприятия. Предварительная причина – обрушение горной массы. Один из пострадавших от полученных травм скончался в больнице. Второй после оказания медицинской помощи находится дома.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются, создана специальная комиссия по расследованию трагического случая. Председатель совета директоров группы KAZ Minerals Олег Новачук отправился на Орловскую шахту для личного участия в расследовании несчастного случая", – говорится в сообщении компании.

Несколькими неделями ранее компания сообщала о еще нескольких летальных случаях среди своих сотрудников. Об одном из них стало известно в первый день сентября, о другом – еще днем ранее, в августе. Оба имели место в Восточно-Казахстанской области.

KAZ Minerals – одна из крупнейших компаний по производству меди, ориентированная на развитие добычи меди и новых горнорудных производств в Казахстане и Кыргызстане.