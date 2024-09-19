"Сын просил остановить качели": стали известны новые подробности о гибели ребенка в Актобе

Шокирующая трагедия в Актобе, где мальчик погиб, вылетев с качелей, получила продолжение. О ребенке рассказали врач, мать и замдиректора его школы, передает Astana.TV.

Видео с места происшествия, заснятое камерами видеонаблюдения, распространилось в Сети.

На кадрах видно, как мальчика изо всех сил раскачивают на качелях. В какой-то момент он поднимается слишком высоко и срывается. При падении он ударился о велосипед, сообщается в публикации.

Бригада скорой помощи прибыла на место через 7 минут после вызова. Медики в течение получаса пытались реанимировать ребенка. Но безрезультатно.

"Предварительный диагноз скорой помощи - открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, закрытый перелом ребер с пневмотораксом. Травмы, несовместимые с жизнью", - прокомментировала изданию заместитель главного врача Актюбинской областной станции скорой неотложной медицинской помощи Гульмираш Балмагамбетова.

Погибшим оказался 9-летний Абат. Убитая горем мать рассказывает: он был старшим ребенком в семье. Женщина прикована к инвалидной коляске.

"Когда сообщили о трагедии, даже не смогла самостоятельно выбраться на улицу и помочь сыну", - высказалась мать ребенка Алия Сагындыкова.

"Его другой мальчик очень сильно раскачал. Позже мне рассказали, что сын просил остановить качели. Потом он упал. Соседи бросились к нему, а я даже не смогла выйти. В подъезде есть второй выход с пандусами, но там дверь закрыта на замок. Мне всегда сын помогал спускаться из квартиры на улицу", - сообщила женщина журналистам.

Смерть Абата стала шоком и для педагогов. В этом году мальчик перешел в 4-ый класс. В школе его вспоминают только с хорошей стороны.

"Мы не можем поверить в то, что случилось с Абатом. Он очень умный, дисциплинированный ребенок. Воспитывался в полной семье. Школа выражает глубокие соболезнования родителям Абата", - прокомментировал заместитель директора Кызылжарской средней школы Тайбек Абдуллин.

В причинах смерти ребенка сейчас разбираются полицейские. Начато досудебное расследование по статье "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ или услуг, не отвечающих требованиям безопасности", резюмируется в публикации.

Напомним, инцидент произошел вечером 18 сентября в микрорайоне Нур-Актобе. Медики прибыли на место в 19.09. Мальчик был без сознания, очевидцы проводили ему непрямой массаж сердца. Сотрудники скорой помощи пытались реанимировать ребенка, но безуспешно.

Добавим, что по ч. 3 ст. 306 УК РК выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерная выдача или использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности, если эти деяния повлекли по неосторожности смерть человека, наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.