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Громкое дело с пожаром в хостеле Алматы, унесшим жизни 13 человек, направили в суд

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Пожар в хостеле в Алматы
Пожар в хостеле в Алматы. Фото с места происшествия: NUR.KZ

Завершено досудебное расследование по делу пожара, в котором погибли 13 человек. Уголовное дело передано в суд Алмалинского района для рассмотрения, сообщает МИА "Казинформ".

На официальный запрос агентства в прокуратуре города также сообщили, что к уголовной ответственности привлекаются два человека.

По данным прокуратуры, факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 292 Уголовного кодекса РК (нарушение требований пожарной безопасности лицом, ответственным за их соблюдение, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Пожар в хостеле в Алматы

30 ноября прошлого года утром в хостеле в Алматы случился пожар. В момент ЧП в хостеле находилось 72 человека. Большая часть из них успела эвакуироваться.

Прибывшие спасатели обнаружили тела 13 человек. Позже стало известно, что девять из них были казахстанцами, двое - гражданами России, двое - гражданами Узбекистана.

В УОЗ южной столицы сообщили, что с места ЧП в больницы доставили двух человек. Одного после обследования отпустили на амбулаторное лечение, второго - госпитализировали.

Глава ДЧС Алматы, прибывший на место ЧП, сообщал, что подвал переоборудовали в хостел незаконно.

В акимате города рассказали, что руководство сгоревшего хостела не заключали меморандум с вузами Алматы о сотрудничестве в части проживания студентов.

В связи с произошедшим была создана правительственная комиссия, которая займется расследованием причин и ликвидацией последствий пожара в хостеле в Алматы.

По факту пожара в хостеле было зарегистрировано уголовное дело.

На ситуацию отреагировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он выразил соболезнования семьям погибших в пожаре в хостеле в Алматы и сообщил, что виновные будут привлечены к ответственности.

Как отмечали тогда в МЧС, шансов у тех, кто находился в подвальном помещении, было очень мало для того, чтобы спастись.

1 декабря того же года стало известно о задержании арендатора хостела.

22 августа текущего года аким города сообщил, что правоохранительные органы завершили расследование. Его слова подтвердил прокурор Алматы Серик Карипбеков, заявивший, что дело до конца месяца будет передано в суд, а сейчас оно находится на ознакомлении.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2163610-gromkoe-delo-s-pozharom-v-hostele-almaty-unesshem-zhizni-13-chelovek-napravili-v-sud/

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