Дунай вышел из берегов: наводнение добралось до столицы Венгрии
Опубликовано:
Улицы столицы Венгрии Будапешта начало топить после того, как река Дунай вышла из берегов. Максимальной высоты река достигнет в эту субботу, сообщает "РИА Новости".
По данным агентства, в Венгрии наступил критический этап наводнения. Сообщается, что самый высокий уровень паводковой волны был достигнут в среду, а пик уровня воды в Дунае ожидается сегодня. При этом, в Будапеште максимальная высота реки ожидается в субботу.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что к четвергу следующей недели пик наводнения должен покинуть венгерскую территорию.
"Этот период будет самым сложным с точки зрения защиты от наводнения и продлится около 7-8 дней с сегодняшнего дня. Мы ожидаем, что самый высокий уровень воды покинет южную границу Венгрии в следующий четверг", - сказал Орбан на пресс-конференции.
Он также заявил, что на своем пике вода может достигнуть высоты в 846 сантиметров. Одним из "трудных" мест он назвал Остров Маргит на Дунае в центре Будапешта. Там нет жилых домов, но в гостиницах живут участники олимпиады по шахматам.
Также он выразил надежду, что мощный напор воды выдержит линия городского метро, проходящая под рекой. По прогнозам Национального управления водных ресурсов, к выходным уровень Дуная в Будапеште поднимется до 8 метров при обычном уровне реки около 3,5 метра.
Из-за неблагоприятных погодных условий в Центральной и Восточной Европе центр международных программ "Болашак" обратился к казахстанским студентам.
"Шторм затронул Польшу, Чехию, Австрию, Словакию и Венгрию - страны, в которых по программе "Болашак" и научным стажировкам находятся 15 граждан Казахстана. Все стипендиаты уведомлены о мерах безопасности и следуют рекомендациям местных властей.
На данный момент информации о пострадавших среди наших студентов нет, на связи с ними наши кураторы. Призываем соблюдать все меры предосторожности и быть на связи для вашей безопасности", - говорилось в сообщении.
Напомним, в конце прошлой недели сообщалось, что в странах Центральной Европы начались масштабные наводнения, вызванные сильными дождями, которые идут в последние дни. По данным русской службы BBC, на тот момент в Румынии в результате стихийного бедствия погибли четыре человека, наводнения уже начались в Польше, их также ожидают в Чехии, Австрии и Германии.
Позже сообщалось, что аварийные службы в вышеуказанных странах укрепляют защитные сооружения для борьбы с наводнениями. От воды пострадали тысячи домов.
Также стало известно, что число погибших в результате наводнений, обрушившихся на Центральную Европу в минувшие выходные, достигло 16 человек и продолжает расти. В понедельник новые жертвы были зарегистрированы в Чехии, Польше и Австрии; на востоке Румынии под воду ушли целые деревни.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2163433-dunay-vyshel-iz-beregov-navodnenie-dobralos-do-stolicy-vengrii/