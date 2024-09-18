Взрыв произошел во время пожара в столичной донерной (видео)

В донерной по проспекту Кудайбердиулы в Астане произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим загоранием, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В Астане произошел хлопок газовоздушной смеси, сообщает МЧС в Telegram-канале.

"В районе Алматы по проспекту Кудайбердиулы в донерной произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим загоранием. Силами МЧС огонь локализован на предварительной площади 24 квадратных метров. В результате взрыва произошло распространения огня на рядом расположенный овощной ларек и повреждена легковушка", - говорится в сообщении.

Силами МЧС пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

Сегодня сообщалось, что в Алматы на территории рынка в Жетысуском районе огнеборцы ликвидируют пожар - там загорелась кофейня, а после огонь перекинулся на складское помещение.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.