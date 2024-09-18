Взрыв произошел во время пожара в столичной донерной (видео)
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В донерной по проспекту Кудайбердиулы в Астане произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим загоранием, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.
В Астане произошел хлопок газовоздушной смеси, сообщает МЧС в Telegram-канале.
"В районе Алматы по проспекту Кудайбердиулы в донерной произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим загоранием. Силами МЧС огонь локализован на предварительной площади 24 квадратных метров. В результате взрыва произошло распространения огня на рядом расположенный овощной ларек и повреждена легковушка", - говорится в сообщении.
Силами МЧС пожар ликвидирован. Пострадавших нет.
Сегодня сообщалось, что в Алматы на территории рынка в Жетысуском районе огнеборцы ликвидируют пожар - там загорелась кофейня, а после огонь перекинулся на складское помещение.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2163150-vzryv-proizoshel-v-donernoy-v-astane-video/